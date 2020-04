Déficit supérieur à 100 M, nouvelles dates pour le mercato, et Sarr pisté par un cador espagnol… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Un déficit olympien important, un mercato bouleversé, et l’Atletico piste Bouna Sarr… Les 3 infos OM de ce jeudi !

OM : Un déficit supérieur à 100 M€ ?

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté sur le plan financier. La crise sanitaire liée au coronavirus n’a fait qu’aggraver une une situation comptable catastrophique pour le club marseillais.

Si l’OM a réalisé une belle saison en championnat, le club marseillais n’en demeure pas moins dans le rouge écarlate sur le plan financier. La crise liée au Covid-19 n’a forcément pas arrangé les choses bien au contraire. Elle n’a fait que creuser un peu plus un trou abyssale dans les caisses olympiennes. Ainsi, selon les informations relayées par La Provence ce jeudi, le déficit pourrait dépasser les 100 Millions d’euros pour cette saison 2019/2020.

La baisse des salaires des joueurs toujours en discussions

Il y a quelques mois, celui-ci était plutôt estimé autour de 70 millions d’euros. On rappelle également que lors de l’exercice 2018/2019 Marseille avait enregistré un déficit comptable de 91,5 millions d’euros. La baisse des salaires actuellement négociée par les dirigeants avec les joueurs pourrait réduire les pertes. Mais encore faut-il qu’elle soit acceptée par tout le monde ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui selon le quotidien sportif.

Ça se précise pour les dates du mercato d’été

Les instances du football français planchent actuellement pour planifier le retour à la compétition. Des dates de reprises de la Ligue 1 ont été avancées. Mais Quid du mercato estival ? Selon les dernières informations de RMC Sport, il devrait être réduit dans le temps.

Plusieurs scénarios de reprise de la Ligue 1 ont été étudiés par la LFP et les clubs français. Les dix dernières rencontres de championnats pourraient ainsi se jouer entre le 18 juin et le 25 juillet. Finir le championnat en cours est l’objectif principal pour notamment ne pas faire une croix sur les droits TV.

Un mercato raccourci

Quid du mercato estival ? Le marché des transferts sera forcément lui aussi décalé. Selon les informations de RMC Sport, il devrait débuter le lendemain de la dernière journée de Ligue 1. Soit le 26 juillet. Il devrait se clôturer comme chaque saison après la quatrième journée de la Ligue 1 pour éviter de perturber trop longtemps les championnats.

Il pourrait toutefois être légèrement rallonger afin de se coordonner avec les autres grands championnats européens. Le mercato pourrait donc, au plus tard, fermer ses portes fin septembre. Il ne durerait ainsi que deux mois au lieu de 3 mois habituellement.

Mercato OM : Un top club espagnol vise Bouna Sarr ?

Bouna Sarr est un élément fort de l’OM d’André Villas-Boas. Le latéral droit olympien commence à avoir une bonne cote sur le marché des transferts, il serait même dans le viseur d’un gros club espagnol : l’Atlético de Madrid !

Longtemps considéré comme un simple joueur de rotation, Bouna Sarr s’est petit à petit imposé comme un titulaire à l’OM. Le volume de course et la pointe de vitesse de l’ailier reconverti en latéral droit n’y sont pas pour rien. Alors que plusieurs clubs comme le FC Seville ou encore West Ham sont considérés comme des candidats à son recrutement, un club plus huppé serait aussi attentif à son cas…

Simeone suit Bouna Sarr ?

Selon Footmercato, « l’Atletico de Madrid a pris quelques renseignements sur la situation de Bouna Sarr. Le club madrilène, qui va se séparer du latéral droit colombien Santiago Arias, cherche à mettre à concurrencer Kieran Trippier et semble séduit par les qualités athlétiques, techniques et physiques de l’ancien Messin. » Reste qu’il va falloir faire une place à une arrivée à ce poste, car même si Santiago Arias s’en va, le club espagnol dispose encore de Kieran Trippier et Sime Vrsaljko. Bouna Sarr dispose d’un contrat jusqu’en 2022, à 28 ans c’est peut être le moment ou jamais pour tenter sa chance à l’étranger…