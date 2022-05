Déjà trois offres pour Milik, Seko Fofana toujours pisté et Kamara aurait tranché… les 3 infos mercato OM de ce mardi

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : 3 offres pour Milik, Fofana toujours suivi et Kamara a opté pour l’Atlético ?

3 offres d’Italie et d’Espagne pour Milik ?

Arek Milik n’est pas entré face à Rennes alors qu’il était apte à jouer. Enième polémique de la saison sur le choix de Sampaoli de se passer de son buteur star. Du coup, la suite de la carrière de Milik à Marseille semble s’écrire en pointillé. D’autant que le joueur garde une belle cote sur le marché. Pablo Longoria disposerait déjà d’offres pour son buteur qui n’aurait qu’un contrat d’un an, soit jusqu’en 2023…

Selon le journaliste turc Ekrem Konur : « Il y a 3 offres d’Italie et d’Espagne pour Arkadiusz Milik, l’attaquant polonais de Marseille. »

Selon la Provence, le Torino garde un œil sur l’évolution de sa situation et pourrait tenter le coup pour remplacer un Andrea Belotti sur le départ.

Pour notre invité, Massilia 1978, toutes ces raisons pourraient pousser Milik à quitter la Canebière dès cet été :

« La vraie question aujourd’hui, c’est est ce que Milik peut rester sous Sampaoli ? Et ça j’y crois pas. Je pense que ce qui s’est passé en janvier et en février avec les déclarations de presse interposée qui ont fait mal au joueur, qui a réagit après sur canal+ etc … Plus des entrées à 4 ou 5 minutes de la fin, c’était le cas à Feyenoord et à Lyon, moi je pense que quand on est un joueur de haut niveau qui a 28 ans, je pense que ça laisse des traces donc Milik-Sampaoli j’y crois pas. » Massilia 1978 – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

Beaucoup de monde suit Fofana, dont l’OM ?

Auteur de 8 buts et d’une passe décisive cette saison en championnat, Fofana est un homme fort à Lens et un joueur respecté en Ligue 1. Une nouvelle saison satisfaisante qui attire les courtisans. Selon le média Top Mercato, plusieurs clubs anglais serait attentifs à son cas : Tottenham, Newcastle, Leicester, mais aussi Aston Villa.

De plus, l’AC Milan mais aussi l’Olympique de Marseille « se serait également renseigné ces dernières semaines auprès de l’entourage du joueur pour connaître ses prétentions salariales ». Lens ne laissera pas filer son milieu de terrain à moins de 20M€, Longoria est prévenu !

En janvier dernier, l’un de ses conseillers, Antony Mendez s’était confié à FootMercato. Il avait évoqué l’avenir de Fofana, annoncé dans le viseur de l’OM et du PSG mais aussi de plusieurs clubs européens. Le joueur se sent bien à Lens, mais si un club propose le montant demandé alors…

Le PSG et l’OM connaissent très bien le profil de Seko

« Quand on analyse les budgets, on peut se poser des questions. Mais quand on connaît les efforts que le RCL a fait pour attirer Seko, pour lui donner envie de venir et de faire partie du projet humble et ambitieux du RCL, on peut mieux appréhender les raisons qui ont poussé Seko à relever le défi lensois. Le RC Lens est attractif au niveau de la passion, du public, en termes de structures, en termes d’identité de jeu. C’est le plus gros investissement de toute l’histoire du RC Lens (10 M€, NDLR) pour obtenir le transfert depuis l’Udinese. Le niveau de jeu qu’il affiche aujourd’hui, il est allé le chercher par le travail. Ce sont les valeurs du club, les valeurs minières alors forcément ça a matché avec les dirigeants et le peuple lensois. Seko est humble et ambitieux, à l’image de son club. Mais je comprends qu’au vu de ses performances, les observateurs s’impatientent de le voir évoluer dans un club du top 16 européen ou dans les compétitions européennes. (…) Seko est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024, il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l’aventure lensoise, car il s’y sent bien, il est heureux et épanoui. » Antony Mendez – source : FootMercato (27/01/2022)

Kamara a finalement choisi l’Atletico Madrid !

En fin de contrat dans environ un mois, Boubacar Kamara devrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille totalement libre.

L’Atletico Madrid aurait trouvé un accord avec le joueur selon TodoFichajes. Le média espagnol affirme que les deux parties sont parvenus à un accord malgré les sirènes des clubs anglais et italiens. L’officialisation devrait intervenir à la fin de la saison !

Il y a encore des clubs qui discutent par rapport à la sélection

« Kamara veut jouer pour le Sénégal… tout est réglé de ce côté là… il attend juste de savoir dans quel club il ira la saison prochaine pour que tout s’emboite bien. Et oui il y a encore des clubs qui discutent par rapport à la sélection. Ça c’est un autre débat ». Daniel Riolo – source : Twitter (02/05/2022)

Mathieu Grégoire, a livré son ressenti sur la situation de Boubacar Kamara qui serait prêt à rejoindre l’équipe nationale du Sénégal au détriment de l’Équipe de France. Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Mathieu Grégoire décrit le Sénégal comme un bon choix de carrière pour le milieu défensif de l’OM.