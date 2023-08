Départ de Guendouzi pratiquement acté, deux arrivées, une officielle, l’autre presque… Les Infos et Rumeurs mercato OM de la semaine !

Avant-dernière semaine du mercato chargée pour l’Olympique de Marseille. Football Club de Marseille vous propose de faire un tour d’horizon des trois principales infos de la semaine…

Mattéo Guendouzi a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs de l’Olympique de Marseille hier au Vélodrome face au Stade Brestois. Son départ vers la Lazio Rome semble se préciser ce dimanche…

En effet, le journaliste de référence sur le mercato, Fabrizio Romano annonce qu’un accord a été trouvé entre la Lazio et l’Olympique de Marseille pour le départ de Mattéo Guendouzi.

Il évoque un montant fixe de 13M€, seulement, plus des bonus de 5M€. Des discussions sont maintenant en cours avec le joueur. Visite médicale en début de semaine…

€13m fixed fee, €5m easy add-ons and talks now ongoing on personal terms in order to get deal done with medical at the beginning of next week. pic.twitter.com/ASvc3D0pxT

Lazio have reached an agreement with Olympique Marseille on €18m package for Mattéo Guendouzi ⚪️🔵🇫🇷

L’Olympique de Marseille va recruter un nouveau joueur ! D’après Fabrizio Romano il s’agirait d’un latéral droit d’Anderlecht !

L’OM continue de se renforcer mais cette fois au poste de latéral droit ! Fabrizio Romano explique ce samedi dans un tweet que les Marseillais ont trouvé un accord avec Anderlecht pour le transfert de Michael Murillo. Le joueur de 27 ans devrait signer un contrat dans les prochaines heures !

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Riolo met la pression à une recrue de Marcelino !

EXCL: Olympique Marseille agree deal to sign Michael Murillo from Anderlecht on permanent deal, here we go! 🚨⚪️🔵🇵🇦 #OM

27 yo right back will join OM in the next hours, agreement between all parties also on personal terms. #TeamOM pic.twitter.com/Yfm7MhL6nV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2023