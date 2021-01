Départ imminent pour Mitroglou, nouvelle offre pour Sanson, une 3e recrue… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM a retenir du jour. Au menu ce vendredi: Un départ imminent de Mitroglou, nouvelle offre améliorée d’Aston Villa pour Sanson, après Lirola et Milik, l’OM pourrait bien s’offrir une 3e recrue…

Mercato OM : Un départ imminent de Mitroglou ?

André Villas-Boas n’a jamais compté sur Konstantinos Mitroglou (32 ans) et l’a toujours clairement fait savoir. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’attaquant grec pourrait bien quitter Marseille cet hiver.

En effet, selon les informations de la presse grecque, l’ancien joueur de Benfica est tout proche de rejoindre l’Aris Salonique. L’opération pourrait même se boucler ce vendredi. Le joueur doit toutefois d’abord résilier son contrat avec l’OM. Le club grec lui proposerait de signer un contrat d’une saison et demie.

A lire aussi : Mercato OM [OFFICIEL] : Milik est olympien !

Mercato OM : Nouvelle offre (améliorée) d’Aston Villa pour Sanson ?

Après la nouvelle défaite face à Lens, André Villas-Boas a été clair concernant Morgan Sanson : « L’avenir de Sanson ? Morgan a reçu une offre très faible de la part d’Aston Villa, qui a été immédiatement refusée. Il est avec nous. » L’OM attendrait un chèque d’environ 17/18M€ dans ce dossier alors que la première proposition d’Aston Villa était proche des 10M€ bonus compris. Le mercato hivernal n’est pas terminé et le club Anglais devrait revenir à la charge avec un montant plus proche des exigences olympiennes. Le journaliste de France Football Nabil Djellit affirme qu’une nouvelle offre de 11M€ + 5 de bonus devrait être faite, alors que l’OM espère 17M€ garantis.

A lire : MERCATO OM : LONGORIA VISE UN JEUNE INTERNATIONAL MAROCAIN EN CAS DE DÉPART DE SANSON ?

Pour Sanson, Aston Villa devrait revenir à la charge avec une offre plus intéressante et des bonus échelonnés. On évoque désormais une offre de 11 + 5… L’OM espère 17 M€ garantis dans l’opération. #Mercato pic.twitter.com/4KTEqsLM1W — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 21, 2021

« Pour Sanson, Aston Villa devrait revenir à la charge avec une offre plus intéressante et des bonus échelonnés. On évoque désormais une offre de 11 + 5… L’OM espère 17 M€ garantis dans l’opération. » Nabil Djellit – source : Twitter (21/01/2021)

Mercato : Après Lirola et Milik, l’OM pourrait bien s’offrir une 3e recrue…

Interrogé ce vendredi sur sa menace de démissionner samedi dernier, AVB a mis les choses au clair. Il a été confirmé dans ses fonctions par sa direction et entend finir correctement la saison à commencer par le mercato hivernal. Le coach a précisé que l’OM pourrait encore bouger selon les départs. Plus précisément, si Aston Villa augmente substantiellement son offre et qu’un accord est trouvé, l’OM pourrait donc recruter, surement ne prêt, un milieu de terrain. Les noms de Boulaya et Harit ont été évoqués…

« Je n’ai pas menacer de démissionner, j’ai mis ma place à disposition de la direction en raison de nos résultats. Ils m’ont soutenu et on est prêt pour la suite. On va continuer le travail jusqu’à la fin de la saison j’espère. On doit bien finir le mercato, pour remplacer dans certaines positions s’il peut y avoir des sorties. On va voir si cela se confirme pour Morgan (Sanson) ou non. Le plus important est de bien finir la saison. Le plus important est de finir bien la saison et maintenir notre adversaire direct à côté de nous. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (22/01/2021)