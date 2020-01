Des absents confirmés face à Trélissac, des nouvelles des blessures de Thauvin et Mandnada… Les 3 infos OM de ce jour !

Les 3 infos OM du jour, c’est tous les soirs sur FCM ! Au menu ce vendredi : Mandanda, Sanson et Thauvin absents face à Trélissac… André Villas-Boas en dit plus sur les retours de Thauvin et Mandanda…

OM : André Villas-Boas confirme trois absents face à Trélissac…

L’OM se déplace à Limoges ce dimanche pour le premier match de 2020. Le coach André Villas-Boas et Yohann Pelé étaient devant les journalistes.

Ce dimanche, l’OM affrontera Trélissac en Coupe de France à Limoges. Yohann Pelé et André Villas-Boas étaient en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Le coach portugais a donc fait le point sur les joueurs disponibles pour le premier match de 2020… Il devra faire sans Florian Thauvin, toujours pas remis de sa blessure et Steve Mandanda qui n’est pas à 100% depuis sa sortie face à Metz lors de la 18e journée de Ligue 1. Sanson qui était également blessé devrait être épargné pour la rencontre face à Trélissac.

Sanson, THAUVIN, MANDNADA ABSENTS

Villas-Boas : « Sanson s’est entraîné ces deux derniers jours mais il se reposera pour la Coupe de France » #TFCOM #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 3, 2020

Villas-Boas : « Mandanda sera de retour face à Rennes, normalement » #TFCOM #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 3, 2020

Infirmerie OM : Villas boas refait le point sur la date de retour de Thauvin

Annoncé de retour au mois de décembre puis au mois de janvier, Thauvin devrait revenir sur les terrains mi-février.

Ce vendredi, André Villas-Boas était en conférence de presse pour évoquer la rencontre face à Trélissac en Coupe de France ce dimanche. Les journalistes en ont profité pour poser une questions sur l’état de santé de Florian Thauvin, absent depuis le début de la saison.

A LIRE AUSSI : OM : MacHardy explique pourquoi Payet a une « carte à jouer » pour l’Euro 2020

« Pour Flo’ (Thauvin), on reste toujours sur mi-février pour son retour. Il a repris la course sur tapis aujourd’hui. Fin janvier pour commencer la course »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

Retour mi-février pour Thauvin

D’abord annoncé de retour au mois de décembre puis au mois de janvier, l’international français devrait malheureusement revenir sur les terrains mi-février comme Football Club de Marseille vous l’annonçait au mois d’octobre…

Villas-Boas : « Pour Thauvin, on reste sur la moitié de février pour son retour » #TFCOM #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 3, 2020

OM : MacHardy explique pourquoi Payet a une « carte à jouer » pour l’Euro 2020

Cet été, l’Equipe de France jouera l’Euro 2020… Selon plusieurs médias, l’objectif de Dimitri Payet serait de retrouver sa sélection pour cette compétition.

Au micro de RMC, Jonatan MacHardy est revenu sur les chances de Dimitri Payet de retrouver les Bleus en marge de l’Euro 2020. Selon le spécialiste du football argentin, le numéro 10 de l’OM a « une carte à jouer ». Il explique pourquoi il est susceptible de plaire à Didier Deschamps.

Florian Thauvin et Nabil Fekir ne seront pas sélectionnés — MACHARDY

A LIRE AUSSI : OM : Alvaro détient déjà un record en Ligue 1 sur la dernière décennie

« Il risque d’y avoir du changement en attaque dans la liste de Deschamps pour l’Euro 2020. Je pense que Florian Thauvin et Nabil Fekir ne seront pas sélectionnés. Selon moi, il y a de grandes chances que Thomas Lemar ne soit pas pris non plus. En revanche, on aura certainement Anthony Martial et Kingsley Coman dans la liste. Rappelez-vous de l’Euro 2016, ils étaient déjà en Equipe de France et on n’aurait jamais cru que ces deux joueurs-là ne feraient pas la Coupe du monde 2018. Mais je pense qu’en 2020, ils seront là. Les choses vont relativement vite. Ensuite, il restera une place à prendre en attaque et de par son profil et ses performances, je pense que Dimitri Payet a une belle carte à jouer »

Jonatan MacHardy – Source : RMC