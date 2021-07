Des joueurs de l’OL sur le départ, Monaco veut piocher au Real et duel LOSC vs OM pour une pépite belge… Les infos mercato concurrents de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato de la semaine ! Ce samedi au programme : des joueurs lyonnais sont en partance, Monaco lorgne l’effectif du Real, Lille et l’OM sont en concurrence pour un futur crack.

Mercato Concurrents OM: Lyon pourrait encore perdre des joueurs !

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…). Alors que Lyon a signé seulement deux joueurs, son entraineur s’est exprimé concernant le mercato…

Comment Juninho va-t-il orchestrer ce mercato estival du côté de Lyon ? Le directeur sportif du club rhodanien devra composer avec de nombreux départs attendus, comme l’avait confirmé Jean-Michel Aulas. Il faut rappeler que les Gones connaissent un petit vide financier dû à leur non-qualification à la Ligue des Champions, pour la seconde saison consécutive. Seulement deux joueurs ont débarqué à Lyon : Damien Da Silva (libre) et Henrique.

Peter Bosz n’exclut pas des départs…

« Il n’y a que 7 clubs environ dans le monde, dont le Real Madrid, Manchester City qui ne sont pas obligés de vendre des joueurs. S’ils désirent les garder, ils le font. L’Olympique Lyonnais n’est pas dans ce cas. C’est possible qu’il y ait des départs (…) Depuis le début, j’ai des jeunes, donc je vais regarder avec le staff quels joueurs nous allons retenir. » Peter Bosz— Source: Le Progrès (21/07/21)

« On a des joueurs qui représentent une valeur d’effectif de plus de 400 M€. On va continuer d’investir et de valoriser. Oui, on aura une bonne équipe, un budget significatif sera consacré au recrutement » Jean-Michel Aulas (15/06/21) Source: Le Progrès

Mercato concurrents OM : Le Stade Rennais fait le point sur le dossier Camavinga !

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…). Le président du Stade Rennais fait le point sur le gros dossier de ce mercato : Eduardo Camavinga !

Cela fait plusieurs mois que le Stade Rennais est dans l’attente que le dossier Eduardo Camavinga soit bouclé. Le Real Madrid a longtemps été l’un des clubs pouvant récupérer le milieu de terrain français.

Rien n’est fait dans un sens comme dans l’autre — HOLVECK

Sur les ondes de RMC ce lundi, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck s’est exprimé à ce sujet et a affirmé que rien n’était encore acté… Ni en vue d’une prolongation ni d’un transfert.

« Des discussions sont toujours en cours, tout est ouvert. Soit pour un départ, si offre satisfait tout le monde, soit pour le prolonger. On n’a pas perdu espoir. Tout reste encore ouvert. Très peu de clubs européens peuvent se permettre de s’offrir Eduardo. Rien n’est fait dans un sens comme dans l’autre. En Ligue 1, il n’y a pas beaucoup de clubs qui peuvent venir sur ce dossier… les plus grands clubs européens sont évidemment attentifs » Nicolas Holveck – Source : RMC (19/07/21)

Mercato concurrents OM: L’AS Monaco piste un attaquant du Real ?

D’après les informations de OK Diario, l’AS Monaco aimerait recruter Luka Jovic, buteur du Real Madrid, qui s’est vu être prêté en cours de saison à l’écurie allemande qui l’avait révélé, l’Eintracht Frankfurt. Même s’il tient à l’association entre Wissam Ben Yedder et Kevin Volland, Niko Kovac souhaite renforcer le secteur offensif monégasque.

Kovac connait bien Jovic

Niko Kovac avait entraîné Frankfurt de 2016 à 2018, et connaît donc très bien l’attaquant madrilène. L’AS Monaco a terminé à la troisième place du dernier championnat de France. Si le club du rocher est ambitieux pour la saison prochaine, une telle arrivée confirmerai encore plus cette tendance.

Côté départ, d’après les informations de The Athletic, Aurilien Tchouameni est pisté par Chelsea, afin de remplacer de Declan Rice. Auteur de 36 matchs de Ligue 1, à seulement 20 ans, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux serait fortement apprécié par Thomas Tuchel.

Mercato concurrents OM: Lille s’intéresse à un jeune talent belge ?

Le LOSC va devoir se reconstruire. Christophe Galtier a quitté le club et Olivier Letang a décidé de relancer Jocelyn Gourvennec… Le club doit faire face à de gros déficit mais doit aussi disposer d’un effectif pour disputer la Ligue des Champions. Le LOSC pourrait miser sur un jeune élément d’Hambourg. En effet, Lille serait intéressé par Amadou Anana selon Foot Mercato. Le milieu de terrain sort d’une belle saison en Bundesliga 2, il est notamment le capitaine de la sélection belge U21…

Hambourg réclame entre 5 et 7 millions d’euros

Le milieu de terrain de 19 ans serait très intéressé à l’idée de rejoindre le LOSC. Son club réclame entre 5 et 7 millions d’euros afin de le lâcher.

Lens serait aussi sur le coup…