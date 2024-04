Des nouvelles de la blessure de Merlin ! Le message fort d’Ounahi ! La promesse d’Amine Harit ! Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi : Des nouvelles de la blessure de Merlin ! Le message fort d’Ounahi ! La promesse d’Amine Harit !

Des nouvelles de la blessure de Merlin !

L’OM s’est incliné 2-1 face au Benfica, mais le but d’Aubameyang, les marseillais doivent aussi faire avec un nouveau joueur blessé, Quentin Merlin sorti juste avant la mi-temps. Jean-Louis Gasset a donné de ses nouvelles en conférence de presse.

Jean Louis Gasset a précisé que son latéral gauche s’est fait mal à la cheville. « Merlin ? C’est la cheville, déjà à la mi-temps, elle était plutôt enflée. Faut attendre pour en savoir plus mais en ce moment, il n’y a pas de blessures qui se guérissent en 48h… » Merlin ne sera pas disponible jeudi prochain pour OM – Benfica, Murillo pourra-t-il faire son retour ? Un nouveau casse tête en perspective pour Gasset avec ses latéraux…

A lire : OM : Kondogbia s’en satisfait et donne des nouvelles de Merlin

Merlin ? C’est la cheville, déjà à la mi-temps, elle était plutôt enflée

Gasset : « Merlin ? C’est la cheville, déjà à la mi-temps, elle était plutôt enflée. Faut attendre pour en savoir plus mais en ce moment, il n’y a pas de blessures qui se guérissent en 48h… » #BENOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 11, 2024

Jean Louis Gasset s’est dit moyennement satisfait après cette défaite 2-1 de l’OM face au Benfica. « Ce que je retiens, c’est le fait d’être en vie. On sait qui on va jouer, où on va jouer et qu’on peut être porté. On a déjà marqué trois buts contre le Shakhtar, on sait qu’on peut le faire. Un quart de finale se joue sur quatre mi-temps. On ne voulait pas partir à l’abordage mais on prend le 2-0 sur un contre puis il y a des faits de jeu, Chancel qui donne tout… On adore jouer dans notre stade, devant un public en feu. Les joueurs adorent ça. On va panser nos plaies mais on a de l’espoir. On y croit ! (…) On a subi les deux latéraux. Il fallait inventer. Chancel pouvait jouer à peu près 1 heure, latéral encore moins. Et le fait que Merlin se blesse, il a fallu faire passer Henrique de l’autre côté puis on a fait rentrer un petit jeune qui a très bien fait ! »



On va panser nos plaies mais on a de l’espoir. On y croit !

Gasset : « Ce que je retiens, c’est le fait d’être en vie. On sait qui on va jouer, où on va jouer et qu’on peut être porté. On a déjà marqué trois buts contre le Shakhtar, on sait qu’on peut le faire. » #BENOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 11, 2024

Le message fort d’Ounahi !

L’OM s’est incliné 2-1 face au Benfica jeudi soir, mais le but d’Aubameyang permet aux marseillais de pouvoir encore espérer une qualification avec un seul but de retard avant le retour au Vélodrome.

Azzedine Ounahi s’est exprimé en zone mixte après la rencontre, ce dernier veut y croire et compte faire plaisir aux supporters marseillais. « On a fait une très belle deuxième mi-temps, on a montré de belles choses. Je suis convaincu qu’on va le faire chez nous, devant nos supporters. Ils sont toujours là, toujours derrière nous malgré nos résultats en championnat. Le stade est toujours plein, encore plus en Ligue Europa. Il faut bien récupérer avant le match retour, bien se préparer. On a un truc à faire chez nous. C’est du 50-50 pour la qualification. Benfica est une très belle équipe, on l’a bien analysée. Chez nous, on est difficile à jouer, on va tout faire pour renverser la tendance. L’OM de la Ligue Europa n’est pas celui du championnat, surtout chez nous avec le public où il est difficile de gagner. Cette ville vit football, on doit faire quelque en coupe d’Europe pour elle. Le Vélodrome va être plein, il mérite que l’on fasse quelque chose dans cette compétition. On a beaucoup de blessures, on essaie de dépanner à l’image de Luis (Henrique) qui a commencé à droite puis est passé à gauche avant de revenir à droite. On essaie de tout donner pour le club. Il y a des blessés, des joueurs qui vont revenir. »A LIRE AUSSI :OM : Des nouvelles de la blessure de Merlin !

Cette ville vit football, on doit faire quelque en coupe d’Europe pour elle

Geoffrey Kondogbia a réagit au micro de Canal+ Foot après ce match. Le milieu de terrain s’est dit moyennement satisfait après cette défaite 2-1 de l’OM face au Benfica. « On va pas se mentir malgré la défaite cela reste un résultat plutôt positif avec le retour à la maison, on ressort moyennement satisfait malgré la défaite. Ils sont toujours très habiles techniquement, on a essayé de mettre de l’intensité mais on n’a pas réussi a exploiter nos occasions. La seconde mi-temps a été mieux. Merlin on ne sait pas trop il faut attendre les examens, mais il souffrait beaucoup. »

La promesse d’Amine Harit !

L’OM va devoir retourner la situation jeudi prochain après sa défaite 2-1 face au Benfica jeudi soir. Amine Harit a donné rendez-vous aux supporters marseillais pour le match retour !

Après le match, Amine Harit a affiché son envie d’inverser la tendance en prévision d’OM – Benfica jeudi prochain. « Même si on avait fait match nul il aurait fallu gagner au retour pour se qualifier. Ce but est important pour nous, il faut s’appuyer sur la deuxième période, sur les 30, 35 dernières minutes où on a réussi à se créer des situations, c’est positif pour le retour qui se disputer dans un Vélodrome en feu, je sais qu’il y aura une grosse ambiance et j’espère qu’on va le faire. Ce n’est pas un résultat positif parce qu’on perd, on aurait préféré gagner mais ce résultat nous maintient en vie. Il faut faire face à des blessures, des suspendus, des non qualifiés toutes les semaines mais on garde la tête haute dans cette saison pas facile. Je promets que jeudi on sera au rendez-vous. »

A LIRE : OM : Riolo affiche un secteur de jeu catastrophique



Je promets que jeudi on sera au rendez-vous

Azzedine Ounahi s’est exprimé en zone mixte après la rencontre, ce dernier veut y croire et compte faire plaisir aux supporters marseillais. « On a fait une très belle deuxième mi-temps, on a montré de belles choses. Je suis convaincu qu’on va le faire chez nous, devant nos supporters. Ils sont toujours là, toujours derrière nous malgré nos résultats en championnat. Le stade est toujours plein, encore plus en Ligue Europa. Il faut bien récupérer avant le match retour, bien se préparer. On a un truc à faire chez nous. C’est du 50-50 pour la qualification. Benfica est une très belle équipe, on l’a bien analysée. Chez nous, on est difficile à jouer, on va tout faire pour renverser la tendance. L’OM de la Ligue Europa n’est pas celui du championnat, surtout chez nous avec le public où il est difficile de gagner. Cette ville vit football, on doit faire quelque en coupe d’Europe pour elle. Le Vélodrome va être plein, il mérite que l’on fasse quelque chose dans cette compétition. On a beaucoup de blessures, on essaie de dépanner à l’image de Luis (Henrique) qui a commencé à droite puis est passé à gauche avant de revenir à droite. On essaie de tout donner pour le club. Il y a des blessés, des joueurs qui vont revenir. »A LIRE AUSSI :OM : Des nouvelles de la blessure de Merlin !

Cette ville vit football, on doit faire quelque en coupe d’Europe pour elle

Geoffrey Kondogbia a réagit au micro de Canal+ Foot après ce match. Le milieu de terrain s’est dit moyennement satisfait après cette défaite 2-1 de l’OM face au Benfica. « On va pas se mentir malgré la défaite cela reste un résultat plutôt positif avec le retour à la maison, on ressort moyennement satisfait malgré la défaite. Ils sont toujours très habiles techniquement, on a essayé de mettre de l’intensité mais on n’a pas réussi a exploiter nos occasions. La seconde mi-temps a été mieux. Merlin on ne sait pas trop il faut attendre les examens, mais il souffrait beaucoup. »