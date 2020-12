Des options pour Radonjic, Marseille bien placé et le rachat étudié par l’Arabie Saoudite… Les 3 infos OM de ce lundi

Football club de Marseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos du jour. Au menu ce lundi, Nemanja Radonjic aurait deux options en Premier League, l’OM est 4e de Ligue 1 et Molina confirme l’interêt de l’Arabie Saoudite pour plusieurs clubs dont l’OM…

Radonjic prêté en Premier League ?

Selon The Sunday Mirror, Southampton et West Ham United seraient intéressés par la signature de l’ailier marseillais Nemanja Radonjic. L’OM serait même disposé à prêter Radonjic en janvier, et aurait fait savoir aux deux équipes anglaises que le joueur était donc disponible. L’ailier de 24 ans est en concurrence avec Dimitri Payet dans le couloir gauche, il doit aussi faire avec le jeune Marley Ake et la recrue Luis Henrique qui évoluent aussi à ce poste. Un départ en prêt est-il vraiment une solution pour le club olympien alors que Franck McCourt a surtout besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses ?

Dans l’émission Débat Foot Marseille du 19 novembre dernier, notre invité Constant Wicherek avait sonné son avis sur les belles prestations de Nemanja Radonjic avec la Serbie.

RADONJIC FAIT UN TRUC DE FOU ET LE MATCH D’APRÈS, IL FAIT N’IMPORTE QUOI — CONSTANT

« Radonjic, ce qui me choque avec lui, c’est que parfois, il a les fils qui se touchent, mais dans le bon sens ! Il fait un truc de fou et le match d’après, il fait n’importe quoi. Moi quand je suis à la maison, quand je regarde un match avec quelqu’un, je dis : regarde il va prendre la balle et il va faire n’importe quoi. Et ça ne rate jamais ! Donc la personne me dit : t’es un devin. Mais non ! C’est juste qu’il est nul ! Mais quand il met son but contre Brest, honnêtement quand je le vois prendre la balle à l’engagement, il y va tout seul, il met une vraie frappe et toi t’es là… Tu te dis : c’est son cousin ou c’est pas possible ! Là avec la Serbie, il a mis son but, il s’est blessé, il va revenir il va être naze ! » Constant Wicherek – Source : Débat Foot Marseille (19/11/20)

Le chiffre : 134

C’est le nombre de minutes de jeu dont à disposé Nemanja Radonjic cette saison avec l’OM en Ligue 1 (sur un total de 6 matches de championnat de France).

L’OM est 4e à 2 points du podium

L’Olympique de Marseille chute du podium ce dimanche malgré sa victoire face à Nîmes. Ce dimanche, Lyon a disposé facilement du FC Metz sur le score de 3-1. C’est Memphis Depay qui s’est d’abord illustré dans cette rencontre, suivi d’un doublé de Karl Toko-Ekambi.

Autres faits marquants de cette rencontre : John Boye et Rayan Cherkhi ont été expulsés… En début de match Boulaye Dia a vu son penalty stoppé par Anthony Lopes.

Le programme de la J13

Vendredi 4 décembre

Nîmes – Marseille : 0 – 2

Samedi 5 décembre

Rennes – Lens : 0 – 2

Montpellier – PSG : 1 – 3

Dimanche 6 décembre

Lille – Monaco : 2-1

Angers – Lorient : 2-0

Bordeaux – Brest : 1-0

Nantes – Strasbourg : 0-4

Dijon – ASSE : 0-0

Reims – Nice : 0-0

Metz – Lyon : 1-3

Le classement APRES LA 13E JOURNEE

Place Club Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 28 13 9 1 3 33 9 24 2 Lille 26 13 7 5 1 24 9 15 3 Lyon 26 13 7 5 1 24 11 13 4 Marseille 24 11 7 3 1 17 9 8 5 Monaco 23 13 7 2 4 24 18 6 6 Montpellier 23 13 7 2 4 22 19 3 7 Angers 22 13 7 1 5 20 22 -2 8 Lens 21 12 6 3 3 19 18 1 9 Rennes 19 13 5 4 4 19 18 1 10 Bordeaux 19 13 5 4 4 13 13 0 11 Nice 18 12 5 3 4 16 15 1 12 Brest 18 13 6 0 7 21 24 -3 13 Metz 16 13 4 4 5 13 14 -1 14 Nantes 13 13 3 4 6 14 22 -8 15 ASSE 12 13 3 3 7 12 20 -8 16 Nîmes 11 13 3 2 8 11 24 -13 17 Reims 10 13 2 4 7 16 22 -6 18 Strasbourg 10 13 3 1 9 18 24 -6 19 Lorient 8 13 2 2 9 12 24 -12 20 Dijon 8 13 1 5 7 8 21 -13

je ne parle pas d’entremetteurs, je parle de gens d’Arabie Saoudite — Molina

Le journaliste indépendant Romain Molina vient de révéler que le fond souverain étatique de l’Arabie Saoudite a pris des renseignements sur l’Olympique de Marseille. De quoi relancer le dossier de la vente OM ? Il précise toutefois que le club marseillais n’est pas le seul club a avoir été scruté par l’AS.

je ne parle pas d’entremetteurs, je parle de gens d’Arabie Saoudite — Molina

« Aujourd’hui »oui il y a une demande de renseignement des responsables du projet 2030 Saoudien pour regarder divers clubs. Et en effet, il y a une demande de renseignement sur deux clubs français dont l’un est Marseille. Alors ça ne veut pas dire que les saoudiens veulent Marseille, déjà il y a cinquante mille entremetteurs qui leur ont préposé l’OM et quantité de clubs. Mais là je ne parle pas d’entremetteurs, je parle de gens d’Arabie Saoudite qui ont pris des renseignements sur plusieurs clubs notamment au niveau économique et surtout au niveau politique car ils n’ont pas envie d’avoir des soucis au niveau de la Mairie. Il est donc vrai qu’ils ont posé la question. maintenant est-ce que ça va se faire ? Ils ont pris des renseignements sur au moins 10 clubs donc ça fait partie d’une grande liste et la France n’est pas prioritaire pour des raisons de business surtout avec l’effondrement des droits TV avec Media Pro. Et ce qui va compter, c’est la rentabilité. » Romain Molina – Source : Youtube