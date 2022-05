Des retours attendus face à Rennes, duel mercato avec Nice et mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Retours importants face à Rennes, Ömür visé par l’OM et Nice et les supporters marseillais limités à Rennes…

Duel OM vs Nice, 12M€ pour Ömür?

Le mercato n’a pas encore débuté mais des noms commencent à sortir dans les médias. Pablo Longoria est réputé pour travailler tout au long de la saison sur le recrutement et avoir une liste longue comme le bras de noms pour renforcer son effectif.

Alors que la saison n’est pas encore terminée et que l’on ne sait pas encore si l’OM disputera ou non la Ligue des Champions, plusieurs pistes sont évoquées par la presse internationale. Ce mardi, c’est un média turc du nom de Turkgun Gazetesi qui parle d’un intérêt des Marseillais pour un milieu de terrain.

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Abdülkadir Ömür qui évolue à Trabzonspor. Le site explique que la direction de l’OM serait prête à débourser 12 millions d’euros afin de le récupérer. Mesurant 1m68, il peut évoluer au poste de numéro 10 ou numéro 8. Il serait également à l’aise sur une aile, plus précisément la droite où il a déjà évolué avec son club. International turc depuis 2019, il a participé à 10 rencontres sous le maillot de son pays. Christophe Galtier surveillerait aussi sa progression.

La Ligue des champions doit générer un investissement plus important — Sampaoli

Le coach fera un bilan en fin de saison et devra s’accorder avec le reste de la direction afin de se projeter sur la saison prochaine. L’investissement qui se fera lors du mercato estival dépendra forcément d’une qualification en Ligue des Champions. L’entraîneur en a parlé en conférence de presse ce vendredi.

« Il faudra voir comment l’équipe termine la saison, connaître les ambitions du club. Il faudra voir si l’effectif avait la capacité de jouer tant de matchs, tant de compétitions. Un bilan devra être fait par le staff et par les dirigeants. Il faudra ensuite une décision du club, du propriétaire, pour savoir où il souhaite aller. Tout va dépendre de notre fin de saison. La Ligue des champions doit générer un investissement plus important. La Ligue Europa, ce n’est pas pareil. Est-ce que les jeunes joueurs auront été à la hauteur? Les dirigeants verront. Chacun a son point de vue. Où le club doit-il aller? Avec qui et avec quoi? Plusieurs voies sont possibles. Il faut prendre en compte le sportif et l’économique » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/05/2022)

Interdit aux supporters marseillais d’afficher leur couleur (en dehors du parkage)

Un match qui sent bon la poudre. Samedi prochain, Jorge Sampaoli et ses hommes seront au Roazhon Park pour y défier le stade rennais. Longtemps le principal concurrent de l’OM pour la deuxième place, Rennes a vu Monaco recoller à eux et désormais c’est une lutte à trois pour deux places. Les phocéens possèdent toujours un léger avantage de 3 points sur Monaco et provisoirement 6 sur Rennes qui joue demain à Nantes. En cas de victoire chez les canaris, Rennes reviendrait à 3 points et le match de dimanche aurait une importance capitale avant la dernière journée.

On le sait, la saison de l’Olympique de Marseille a été émaillée par des incidents en tribunes. À l’extérieur contre Nice et Lyon, à domicile contre le Galatasaray et le PAOK ou plus récemment contre le Feyenoord où de violentes altercations ont eu lieu entre les deux groupes de supporters. Craignant de voir la situation se renouvelait en Bretagne, le préfet d’Ille-et-Vilaine a interdit tout accès au stade aux supporters de l’OM e dehors du parcage. 700 supporters marseillais devraient prendre place dans la partie de tribune qui leur est reservée.

« Il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OM ou se comportant comme tel d’accéder au stade Roazhon Park de 11 h à 23h 59 » Emmanuel Berthier– préfet d’Ille-et-Vilaine

#SRFCOM : Le préfet d’Ille-et-Vilaine interdit « toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OM ou se comportant comme tel d’accéder au stade Roazhon Park » (hors parcage visiteur) #TeamOM #Rennes pic.twitter.com/l34OHdTzEb — Johan Rouquet (@JohanRouquet) May 10, 2022

Harit, Milik, Gerson, DCC et Dieng disponibles face à Rennes ?

L’OM a pris les 3 points à Lorient ce dimanche mais a perdu quelques joueurs sur blessures. Après Harit, Payet et Milik out du groupe, ce sont Bakambu, Gerson, Dieng et Caleta-Car qui ont préféré laissé leur place lors de la rencontre en Bretagne.

RMC Sport a livré quelques informations à ce sujet ce lundi en fin d’après-midi. Concernant Bakambu, ce serait plus grave que les autres. Le Congolais fera des examens complémentaires cette semaine afin de savoir combien de temps il sera écarté des terrains.

La blessure de Bakambu semble la plus sérieuse de toutes, les autres on ne sait pas trop — Sampaoli

Pour tout le reste, ils devraient faire leur retour face à Rennes samedi prochain ! Même chose pour Milik et Harit qui n’étaient même pas sur la feuille de match face à Lorient. Pour Payet, la fin de saison a été annoncée samedi après sa grosse blessure face à Feyenoord. En conférence de presse après la victoire en Bretagne, Jorge Sampaoli affichait son inquiétude et espérait pouvoir récupérer les joueurs face à Rennes.

« Je partage votre inquiétude (au sujet des blessés). Les joueurs ont joué beaucoup de matchs, il y a de la fatigue accumulée, on sort d’une rencontre intense contre le Feyenoord… La blessure de Bakambu semble la plus sérieuse de toutes, les autres on ne sait pas trop, on va devoir évaluer tout ça à notre retour à Marseille. C’est la fin de saison, ça se sent, on a peut-être un effectif un peu court en ce moment, mais on est contents de cette victoire. J’espère récupérer Milik et Harit pour Rennes. Je suis satisfait de la forme, j’ai aimé la manière, a poursuivi le coach marseillais. L’équipe a joué 90 minutes au football, avec le ballon, tout le temps. Lorient n’a pas tiré une seule fois au but de Mandanda. La meilleure réponse après Feyenoord, c’était de jouer au football, on l’a fait, on a montré de la personnalité » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/05/22)