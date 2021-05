Destination exotique pour Thauvin ? 2 milieux sud-américains dans le viseur et une piste en Espagne pour Benedetto… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce samedi : Thauvin pisté par le Mexique, Vidal et Almada sur les tablettes et la Liga fait les yeux doux pour Benedetto…

MERCATO OM : UNE DESTINATION ÉTONNANTE POUR THAUVIN ?

Florian Thauvin sera libre en juin prochain. Que va faire le champion du monde 2018 ? Sampaoli et Longoria aimeraient bien le conserver mais l’ailier droit aurait plusieurs possibilités…

Interrogé sur l’avenir de Florian Thauvin à l’OM, Pablo Longoria n’a pas fermé la porte à une prolongation en conférence de presse mercredi. « La question de Florian et Jordan, on avance. Nous sommes en discussion, c’st un signal très positif. On continue à discuter avec eux. Je suis positif dans le moment actuel. Mais la situation des joueurs en fin de contrat en Europe est compliquée. Le marché a changé ». Cependant, l’ailier est sollicité par plusieurs clubs européens mais aussi au Mexique !

TIGRES VEUT S’OFFRIR THAUVIN ?

Un départ de Florian Thauvin en fin de saison est toujours possible. L’avenir du Français peut donc encore s’écrire loin de l’OM. Et pourquoi pas sur le continent américain avec un ancien du club olympien ? En effet, selon les informations de Multimedios et plus précisément Pello Maldonado, le club des Tigres de Monterrey s’intéresse à Florian Thauvin. Les mexicains aimerait bien refaire un coup à la Gignac, arrivé libre en 2015 !

L’agent de Gignac, Jean-Christophe Cano travaillerait dans ce sens. Le club mexicain serait déjà à la recherche d’une maison pour Thauvin dans la ville de Monterrey. Cependant, rien n’est acté, car Thauvin discute toujours avec le Milan mais aussi l’OM pour prolonger son contrat…

Vidal et Almada bien dans le viseur ?

En conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a donné les orientations du prochain mercato. Si le président n’a pas voulu confirmer le nom de Thiago Almada, il a confirmé qu’il y aurait un mélange de joueurs d’expérience et de jeunes prospects !

On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs, des « pépites »

« Je n’aime pas parler de manière individuelle de joueurs tant que l’opération n’est pas conclue. On travaille beaucoup sur le marché pour nous positionner sur des joueurs qui sont des premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs, des « pépites » comme on dit, pouvant apporter de la fraicheur à l’intérieur du club. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)

Ce jeudi, le journal l’Equipe confirme la tendance mais aussi deux pistes sud-américaines. En effet, Arturo Vidal (33 ans, Inter Milan) et Thiago Almada (20 ans, Velez Sarsfield) seraient bien dans les listes de recrutement de Longoria et Sampaoli. Le premier dispose d’un contrat jusqu’en 2022 et n’entre pas vraiment dans le plans de Conte (il a quand même participé à 23 matches de Serie A cette saison). Par contre, l’international chilien bénéficie d’un énorme salaire qui ne correspond pas aux moyens de l’OM. Le second vient d’avoir 20 ans et dispose lui d’un contrat à plus long terme avec Velez jusqu’en 2023. Le meneur de jeu aura lui un salaire bien plus abordable mais le montant de son transfert devrait être élevé, au moins 12M€, chiffre qui pourrait monter jusqu’à 20M€. Dans les deux cas, l’OM doit faire face à de la concurrence et surtout des montants de salaire ou de transfert trop élevés.

#Longoria : « Thiago Almada? Vous savez que je n’aime pas parler de noms individuels avant que l’opération n’est pas encore faite » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2021

Si tu vends et sais bien investir ensuite — Longoria

Longoria l’a expliqué, il faudra vendre avant de recruter. « Nous ne sommes pas dans une situation critique. Mais ce n’est pas le moment de demander un effort économique au propriétaire. Je considère la vente de joueurs, non comme une perte, mais comme une possibilité. Si tu vends et sais bien investir ensuite… »

MERCATO OM : DIRECTION L’ESPAGNE POUR BENEDETTO ?

Malgré l’arrivée de son compatriote Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, Dario Benedetto joue très peu. L’ancien attaquant de Boca est remplaçant et ne participe qu’à des bouts de matches. Il pourrait quitter Marseille cet été… en Argentine on l’imagine signer en Liga !

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto joue peu. Si l’attaquant argentin a participé à 5 des 7 matches coachés par l’ancien sélectionneur du Chili, son temps de jeu total n’est que de 53 minutes. Une petite moyenne d’environ 10 minutes par matches disputés. Une situation compliquée qui pourrait pousser le joueur à changer d’air lors du mercato estival. Pour rappel Benedetto dispose d’un contrat jusqu’en 2023 avec l’OM, s’il n’a pas caché son désir de rejouer à Boca, il pourrait tenter une autre aventure en Europe.

BENETTO À ELCHE ?

Selon le journaliste Martín Costa sur TNT Sports Pipa Benedetto pourrait atterrir à Elche en Liga. En effet, le principal actionnaire de l’équipe espagnole est l’homme d’affaires Christian Bragarnik, qui est le représentant de Benedetto. Reste à savoir si le 17e de Liga ne va pas descendre, et surtout si le club espagnol sera capable de payer le salaire de Benedetto mais aussi son transfert à l’OM.

Dario Benedetto a récemment répété qu’il aimerait bien faire son retour à Boca Juniors.

Je SUIS SÛR QUE JE VAIS REVENIR À BOCA — BENEDETTO

« Le désir de revenir à Boca (Juniors) est toujours présent, je suis venu avec ma famille en France et nous jurons de revenir un jour. Cela dépend de beaucoup de circonstances, je suis heureux à Marseille en ce moment, je réalise mon rêve de jouer en Europe et j’en profite. Revenir à Boca ne dépend pas de moi, cela dépendra du staff qui sera en place à ce moment-là, mais comme je l’ai dit à plusieurs reprises : je suis sûr que je vais revenir à Boca, soit comme un joueur ou comme un fan » Dario Benedetto – source : La Jugada (19/04/2021 )