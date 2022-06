Deux anciens joueurs de Sampaoli au Brésil, la folle rumeur Marcelo et la décision de Luis Henrique… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi soir : Deux anciens joueurs de Sampaoli au Brésil, la folle rumeur Marcelo et la décision de Luis Henrique.

Mercato OM : Sampaoli veut récupérer deux de ses anciens joueurs au Brésil ?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’un latéral gauche qui évolue à l’Atletico Mineiro, ancien club de Jorge Sampaoli. Le coach argentin apprécierait aussi le profil d’un autre joueur du club brésilien mais ce dernier n’a pas fuité.

L’OM enchaîne les pistes lors de ce mercato estival 2022 alors que ce dernier n’a pas encore débuté. Les arrivées risquent de se multiplier avec le grand nombre de rumeurs qui pullulent sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

Arana et un autre joueur de l’Atletico Mineiro dans le viseur de Sampaoli

Ce mercredi, un compte Twitter qualifié de « souvent bien informé » par le média mercadofuetbol affirme que Jorge Sampaoli observe deux joueurs de l’Atletico Mineiro. Il s’agit de son ancien club au Brésil où il était juste avant d’arriver à l’OM.

L’un des deux joueurs seraient Guilherme Arana qui évolue au poste de latéral gauche et milieu gauche. Polyvalent, gaucher et âgé de 25 ans, le joueur a marqué 3 buts en 19 matchs et a délivré 5 passes décisives. Le second joueur n’a pas encore fuité dans les médias.

Observadores tecnicos do Olympique, estao de olho em 2 jogadores do Galo. Um desses atletas eh o Arana e o Sampa gosta do futebol do lateral. O treinador entende que ele ganharia uma boa opcao. O clube Frances estuda uma investida, na proxima janela. https://t.co/b2eMMVnw7G pic.twitter.com/WoJlBRAIyB — Fred Augusto (@FredAugustoInfo) June 1, 2022

Sampaoli réclame quatre recrues

Jorge Sampaoli n’a pas cessé de répéter la nécessité de renforcer l’équipe tout en gardant l’ossature. À la veille du match contre Nantes, l’Argentin avait réitéré ses propos :

« En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d’y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence d’avant match (19/04/2022)

Rumeurs mercato OM : Longoria veut tenter un gros coup avec une légende du Real Madrid à 0€?

L’Olympique de Marseille ferait partie, selon un média turc, des clubs intéressés pour redonner du temps de jeu à Marcelo, le Brésilien du Real Madrid ! Le latéral gauche quitte les Merengues libre et discuterait avec plusieurs clubs.

Ces dernières saisons, l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment eu de chance au poste de latéral gauche. Depuis Benjamin Mendy, il est difficile pour les joueurs d’être efficaces à ce poste. Ni Evra, ni Amavi ni Kolasinac, Nagatomo ou encore Luan Peres n’ont réussi à s’imposer sur le flanc gauche.

Pour recruter cet été, Pablo Longoria va devoir être « malin » et se positionner sur des joueurs libres ou tenter des bons coups dans de gros clubs où des joueurs ne jouent pas mais ont toujours un bon niveau. C’est notamment le cas de Marcelo ! Le Brésilien du Real Madrid s’est fait chiper sa place par Ferland Mendy.

L’OM veut Marcelo?

Si le Français était titulaire lors de la finale face à Liverpool, c’est pourtant le Brésilien qui a célébré le titre en premier en soulevant le trophée. En partant de son club, il laisse derrière lui 16 ans de vie commune et 546 matchs officiels à son compteur.

Les adieux de Marcelo sont déchirants 🥺🤍 pic.twitter.com/RlPHLoCQTQ — BeFoot (@_BeFoot) May 29, 2022

Libre, il devrait donc s’engager dans un nouveau club du haut de ses 34 ans. Pablo Longoria aurait coché son nom d’après les informations de Fanatik, un média turc. Plusieurs écuries chercheraient à le faire signer et notamment au Qatar et en Süper Lig où Fenerbahçe verrait d’un bon oeil son arrivée.

Une grosse expérience en Ligue des Champions

Le latéral gauche a l’avantage d’avoir une grosse expérience à haut niveau en Liga mais aussi à l’international avec le Brésil. Gros plus pour l’OM, Marcelo a remporté 5 Ligue des Champions au cours de sa carrière et a joué plus de 100 matchs dans cette compétition avec le Real Madrid.

L’Olympique de Marseille aurait formulé une offre à Marcelo pour le prochain mercato mais une grosse concurrence existe, surtout d’un point de vue salariale. Le Brésilien pourrait s’envoler vers un championnat exotique afin d’encaisser un gros chèque mais pourrait aussi vouloir se laisser tenter par un dernier challenge à 34 ans !

Mercato OM : Luis Henrique a pris une décision concernant son avenir?

Le jeune attaquant brésilien Luis Henrique n’a pas réussi à trouver sa place dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Selon La Provence, il aurait décidé de quitter l’Olympique de Marseille cet été.

L’Olympique de Marseille s’est vraisemblablement trompé sur le profil de Luis Henrique. Pépite de Botafogo au Brésil, l’attaquant n’a pas réussi à se sublimer sous les ordres de Jorge Sampaoli cette saison. Malgré un peu de temps de jeu début d’année, il n’a pas gagné sa place.

Pourtant, Luis Henrique aurait pu profiter de l’absence longue durée de Konrad De la Fuente pour se frayer un chemin vers le onze de départ de Jorge Sampaoli. A gauche, personne n’a réellement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable.

Luis Henrique veut partir de l’OM?

Avec ce manque de temps de jeu, même pour entrer quelques minutes, Luis Henrique s’est posé des questions sur son avenir. La Provence explique ce jeudi que le Brésilien réfléchit sérieusement à quitter le club la saison prochaine afin d’évoluer dans sa carrière.

Après deux saisons à l’Olympique de Marseille, Luis Henrique n’a pas vraiment réussi à s’acclimater au championnat de Ligue 1. Pire, il devenait de plus en plus frileux et semblait avoir peur d’aller vers l’avant, de centrer et de frapper au but. Un prêt pourrait lui faire le plus grand bien afin de s’aguerrir un peu. A voir si Longoria recevra des offres, même pour une vente. Rien n’aurait été tranché à l’OM selon La Provence.

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique a particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC