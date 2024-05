Deux autres entraineurs visés, le gros coup de gueule de Gasperini et un arbitre qui a fait scandale pour jeudi… Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi.

Deux autres entraineurs visés ?

D’après les informations de Foot Mercato, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de deux entraîneurs dont le nom n’aurait pas fuité !

L’Olympique de Marseille tente de récupérer un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont fait le tour des médias ces derniers jours comme celui de Paulo Fonseca qui revient avec insistance. D’après Foot Mercato, le Portugais pourrait venir à l’OM même s’il n’y a pas de qualification en Ligue des Champions.

De plus, deux autres noms seraient dans la shortlist de l’OM. Un serait français et l’autre étranger selon Foot Mercato mais les noms n’auraient pas encore filtrés.

🚨 #mercato #TeamOM 🔵⚪️

▪️ Paulo Fonseca toujours la top priorité de l’OM pour succéder à Gasset.

▪️ Fonseca intéressé pour venir même sans Ligue des Champions

▪️ en cas d’échec, 2 autres coaches suivis, un français l’autre étranger

▪️ Galtier, Sarri et Italiano ne sont pas… pic.twitter.com/jStFXISXjO — Sébastien Denis (@sebnonda) May 6, 2024

Une offre transmise à Fonseca, le Milan AC également intéressé ?

🚨 L’OM a formulé une grosse offre à Paulo Fonseca 🇵🇹 !! 👉 Le technicien portugais réfléchit toutefois encore à son avenir et se laisse un temps de réflexion. L’AC Milan serait également une option pour lui !! @DiMarzio #OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/ocHATZeUCm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2024

Désormais libre de rejoindre le club de son choix (fin de contrat en juin 2024), le coach portugais serait également dans le viseur de l’AC Milan. Fonseca se laisserait encore un temps de réflexion.

« Je n’ai pas décidé »

« Comment je vis cette fin de saison et cette situation? Tranquillement. Et totalement concentré sur les quatre derniers matchs, a confié Fonseca. Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Je suis totalement concentré sur les quatre prochains matchs. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je n’ai pas décidé », a-t-il ajouté.

Fonseca courtisé en Europe

🚨🔴🇵🇹 #Ligue1 | ✅️ En plus de l’OM, plusieurs autres clubs sont intéressés par Paulo Fonseca dont West Ham 🔐 Ciblé par l’OM, Sérgio Conceição devrait prolonger de 4 ans avec le FC Portohttps://t.co/BsrtdXsxxc pic.twitter.com/iKAfrJOeYQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 26, 2024

D’après Foot Mercato, West Ham apprécierait tout particulièrement le profil de Paulo Fonseca. L’AC Milan garderait également un œil sur le coach lillois, sans toutefois être prioritaire aux yeux du club italien, qui lui préférerait Mark van Bommel.

L’entraîneur actuel des Hammers, David Moyes, n’est pas certain de continuer à la fin de son contrat en fin de saison. Malgré une proposition de prolongation en février dernier, le club londonien, actuel 8e de Premier League et éliminé de la Ligue Europa, pourrait ne pas poursuivre l’aventure avec son technicien écossais de 60 ans. Après avoir ciblé Ruben Amorim et Julen Lopetegui, la direction anglaise songe sérieusement à Paulo Fonseca.

À noter que l’ancien entraîneur de Porto, du Shakhtar Donetsk et de l’AS Roma n’a perdu que 8 fois en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison avec Lille (soit un ratio de 1,80 point pris par match en moyenne).

Le gros coup de gueule de Gaspérini

Ce lundi soir, l’Atalanta a joué son match face à la Salernitana. Forcément, le coach italien a pesté contre la décision de la Serie A d’avoir maintenu ce match.

L’OM jouera ce jeudi en Italie sa demi finale retour en Europa League. Les Marseillais sont avantagés par quelques jours de repos supplémentaires puisque les Bergamasques ont joué ce lundi soir face à la Salernitana. Pour le coach Gasperini, cette décision d’avoir maintenu ce match de Serie A est forcément une mauvaise nouvelle.

« L’Atalanta joue trois matchs par semaine depuis plus de deux mois, nous avons été pénalisés par cette situation. Nous aurions volontiers joué la reprise en premier, mais cela n’a pas été possible. Et la raison pour laquelle le match a été reporté est très grave (…). Jouer cette période avec un classement toujours conditionnel n’est pas facile, s’il y a une équipe qui n’est pas favorisée par le calendrier, c’est certainement l’Atalanta », a pesté le coach italien en conférence de presse après la victoire des siens face à la Salernitana

+++#Atalanta, #Gasperini in conferenza stampa: « Recupero con la Fiorentina? Non è colpa nostra se non c’è una data. E’ stata rinviata per un motivo drammatico, non era un codice giallo. E a noi hanno messo il recupero con l’Inter tra Milan e Bologna »+++ — Sportface (@sportface2016) May 6, 2024

Les stats impressionnantes de Scamacca avec l’Atalanta

Au match aller au Vélodrome, Leonardo Balerdi a pu faire face à Gianluca Scamacca qui a été particulièrement adroit devant le but et a permis aux Italiens de mener au score avant le but de Chancel Mbemba.

L’attaquant n’en est pas à son coup d’essai comme le rappelle Fabrizio Romano. Sur les deux derniers mois, le buteur italien en est à 10 buts soit le troisième meilleur derrière Kane et Palmer. Avec son but contre la Salernitana ce lundi soir, Scamacca a refait le plein de confiance. L’OM devra redoubler d’attention sur ce joueur en forme.

⚫️🔵🇮🇹 Only Cole Palmer (12) and Harry Kane (11) have scored more goals than Gianluca Scamacca in the last two months – in top five European leagues. He’s scored 10 goals in the last two months, Atalanta are more than happy with their €25m investment. pic.twitter.com/WWo56KHsUy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024

Atalanta – OM : L’arbitre de la rencontre, auteur d’un des plus gros scandale en Liga !

Ce jeudi l’OM joue son retour de demi finale d’Europa League face à l’Atalanta Bergame. L’arbitre de la rencontre laisse un énorme scandale derrière lui en Liga !

Décidemment, l’Olympique de Marseille n’aura pas eu de chance avec les arbitres dans son épopée européenne. Pour la demi finale retour face à l’Atalanta qui aura lieu ce jeudi, l’homme au sifflet sera Jesús Gil Manzano. L’arbitre espagnol est l’auteur d’un des plus gros scandales de la Liga cette saison lors du match entre Valence et le Real Madrid (un but refusé de Jude Bellingham). Il avait d’ailleurs écopé d’une suspension par le CTA (Comité Technique des Arbitres). Espérons qu’il soit plus en forme lors du choc entre l’OM et les Italiens ce jeudi !

[📺 LIVE] 🇪🇸 #LALIGA

😱 C’est insensé !!!

🤯 Bellingham offre la victoire au Real, mais l’arbitre Gil Manzano siffle la fin du match au moment du centre et le but ne compte pas !#Action pic.twitter.com/uMkctDm209 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 2, 2024

