Deux nouvelles pistes à 20M€ et 30M€, inquiétude pour Rongier… Les 3 infos OM de ce samedi !

Andrea Colpani visé par l’OM ?

L’Olympique de Marseille finalise les derniers détails du futur contrat de Roberto De Zerbi. Les dirigeants olympiens travaillent également en parallèle sur le mercato. Un milieu offensif italien serait notamment dans le viseur de l’OM.

Roberto De Zerbi n’est pas encore officiellement l’entraîneur de l’OM. La signature du coach italien pourrait être officialisé prochainement. Des derniers détails sont encore en discussion mais il ne fait aucun doute que l’ancien technicien de Brighton sera le prochain coach de l’Olympique de Marseille.

Ce dernier semble d’ailleurs déjà travaillé sur les contours de sa future équipe avec les dirigeants marseillais. Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’OM serait fortement intéressé par le milieu offensif italien, Andrea Colpani (25 ans).

Auteur de 8 buts et 4 passes décisives lors de la saison 2023/2024 le longiligne joueur de Monza est valorisé entre 18 et 20 millions d’euros. Les négociations n’auraient pas encore débuté mais l’intérêt est fort du côté de Marseille.

Longoria vise aussi Yankuba Minteh

En attendant l’arrivée du coach De Zerbi dans la cité phocéenne, l’OM commence déjà à travailler sur son effectif. Toujours à la recherche d’ailiers, le club pourrait se tourner vers Newcastle pour dénicher leur future pépite.

Avec le possible départ de plusieurs joueurs offensifs et après une saison portée par le trop seul Aubameyang en attaque, l’OM cherche à se renforcer dans ce secteur. L’arrivée du coach italien Roberto De Zerbi devrait également grandement influencer le mercato. Adepte d’un format avec deux ailiers en plus d’un buteur et d’un milieu offensif, l’OM aurait peut-être même déjà trouvé sa solution du côté de l’Angleterre.

Une pépite de 19 ans ?

Prêté par Newcastle au club du Feyenoord cette saison, Yankuba Minteh serait bien une des pistes de l’OM selon le journaliste Gianluca Di Marzio. À seulement 19 ans, le jeune ailier droit a signé une saison plus que réussie en Eredivisie inscrivant 10 buts et 7 passes décisives en 27 matchs. Newcastle demanderait toutefois 30 millions d’euros pour se séparer de sa pépite, une somme qui pourrait poser problème pour l’OM. D’autant plus que plusieurs autres clubs comme la Roma ou Everton seraient également sur le coup.

Pas de reprise en juillet pour Rongier ?

Absent depuis novembre, le cas de Valentin Rongier ne semble pas s’améliorer. Annoncé apte à un retour sur les terrains pour le mois de mars, le joueur avait dû déclarer forfait pour le reste de la saison. Pire encore, il ne devrait pas reprendre l’entraînement en juillet avec le groupe, ne s’étant toujours pas remis de sa blessure au genou.

La capitaine de l’OM ne devrait pas refouler les terrains de si tôt. Absent à la suite d’une fracture de la rotule survenue le 4 novembre, cela va faire 231 jours que Valentin Rongier n’a plus mis un pied sur un terrain de foot. Opéré à la suite de sa blessure, le milieu de terrain français a depuis connu de nombreuses complications. Annoncé de retour pour janvier lors du premier diagnostic, une inflammation au genou l’a contraint de déclarer forfait pour le reste de la saison.

Alors que l’entraînement collectif reprendra début juillet pour tout le groupe, Valentin Rongier ne devrait cependant toujours pas recommencer à jouer avec ses partenaires, selon La Provence. Toujours pas rétablis de sa blessure, il est très probable que le joueur reprenne l’entraînement quelque temps après ses coéquipiers. Roberto De Zerbi suivrait de près le cas du milieu, qui est un profil sur qui il compte la saison prochaine.