Deux pistes pour venir concurrencer Mandanda ? Des absents à Lorient et le groupe marseillais… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : deux noms au poste de gardien, 4 absents côté Lorient et le groupe olympien…

Lafont et Nubel pistés ?

Jorge Sampaoli compte sur Steve Mandanda. Pour autant l’arrivée d’un gardien plus jeune est programmé par le nouvel homme fort du club, Pablo Longoria…

RMC Sport a confirmé hier que l’OM était déjà à la recherche d’un gardien n°1 bis. Ce dernier viendrait ainsi relancer la concurrence à ce poste et Mandanda aurait même accepté cette idée. Deux noms reviennent avec insistance à ce poste : Alban Lafont et Alexander Nubel…

Des doutes sur le niveau de Lafont ?

Le gardien français de 22 ans est prêté par la Fiorentina au FC Nantes avec une option d’achat. Le club lutte pour ne pas descendre et pourrait valider se transfert afin de réaliser une plus-value, car Lafont a clairement faire savoir qu’il allait changer d’air. Selon TMW, l’OM serait intéressé par l’ancien gardien du TFC même si son profil n’a pas convaincu tout le monde au sein du club marseillais. 20minutes expliquait en début de mois que plusieurs clubs du Top 6 de Ligue 1 seraient déjà entrés en discussion avec l’entourage de l’international espoir français, dont l’Olympique de Marseille…

Pour Gérard Gili, invité dans notre émission en mars dernier, recruter Lafont n’est pas une bonne idée…

« Lafont est beaucoup trop inconstant. On reproche à Mandanda de faire une faute de temps en temps et on veut le tuer ici. S’il (Lafont) fait ça à Marseille, au bout de deux matchs il ne pourra plus jouer. Trop inconstant, il a un problème de concentration qui fait que c’est un coup oui, un coup non. Il faut autre chose, à mon avis. » Gérard Gili – Source: Football Club de Marseille (22/03/2021)

L’autre piste serait le gardien remplaçant du Bayern Munich, Alexander Nubel. Pablo Longoria s’intéresse au gardien allemand en manque de temps de jeu derrière Neuer. Ce dernier aurait pris la décision de quitter le Bayern cet été malgré un contrat jusqu’en 2025. Le journaliste de Sport 1, Florian Plettenberg avait confirmé l’intérêt de l’OM mais aussi du Borussia Dortmund et de Monaco.

L’OM VISE NÜBEL MAIS MONACO A DE L’AVANCE…

« Nouvelles concernant Nübel : Il a une nouvelle demande de l’Olympique de Marseille. Mais actuellement, Monaco est le favori. Et c’est une cible pour le poste de numéro un au BVB. » Florian Plettenberg – source : Twitter (01/04/2021)

Des absents mais secondaires à Lorient

Jorge Sampaoli va devoir bricoler une défense new look. Le coach argentin doit faire avec de nombreuses absences en défense, car Duje Caleta-Car et Alvaro sont suspendus, Jordan Amavi est toujours blessé, par contre Yuto Nagatomo pourrait faire son retour. Christophe Pelissier doit aussi faire avec quelques absences qui restent cependant moins préjudiciables dans la composition de son onze.

#OMFCL Jorge Sampaoli considère que les quatre joueurs présents ce matin à l’entraînement Yo Pelé, Hiroki Sakai, Yuto Nagatomo et Valentin Rongier sont disponibles. Du coup ils postuleraient pour une place dans le groupe face à Lorient.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/ebLmjdeWif — Karim Attab (@karimattab1) April 15, 2021

En effet, Lorient compte quatre forfaits : Questin Boisgard, Matthieu Saunier, Thomas Fontaine et Tiago Iloris. Ces quatre éléments sont blessés. A noter la présence de l’ancien joueur de l’OM, le capitaine Laurent Abergel. Voilà à quoi devrait ressemble le onze breton face à l’OM ce samedi :

Dreyer

Hergault, Gravillon, Laporte, Chalobah, Le Goff

Monconduit, Abergel (c)

Laurienté, Moffi, Wissa

Encore 3 absents dans le groupe marseillais

L’OM va affronter le FC Lorient ce samedi. Les marseillais seront décimés dans le secteur défensif. En effet Amavi (cuisse), Alvaro et Caleta Car (suspendus) sont absents. Rongier est encore forfait. Par contre, Sakai et Nagatomo sont de retour. Bertelli et Pelé sont dans le groupe,

Le groupe de l’OM sans Rongier

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Perrin, Lirola, Balerdi, Sakai, Nagatomo

Milieux :

Gueye, Kamara, Khaoui, Ntcham, Cuisance, Bertelli

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng, Milik