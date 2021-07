Dia pisté, Simeone se rapproche, et Bouanga ciblé… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du lundi 5 juillet !

OM Mercato: Un attaquant de Ligue 1 en cas de départ de Benedetto ?

Arrivé en 2019, Dario Benedetto devrait quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. Son remplaçant ne sera pas Kevin Gameiro, le Français a décidé de ne pas rejoindre le club marseillais. C’est un buteur de Ligue 1 qui pourrait remplacer l’Argentin…

Dario Benedetto devrait quitter le club olympien selon divers médias. Ainsi Pablo Longoria serait à la recherche d’un buteur afin de suppléer Arek Milik, qui pourrait finalement continuer sous le maillot marseillais. L’une des pistes du président marseillais, mènerait à Giovanni Simeone. D’après le journaliste italien, Rudy Galetti, il serait une vraie alternative face au départ de l’ancien joueur de Boca Juniors. Mais l’Olympique de Marseille, explorerai d’autres cibles, notamment celle menant à Boulaye Dia, attaquant du Stade de Reims.

Boulaye Dia, déjà pisté dans le passé

Déjà ciblé par l’OM dans les précédents mercatos, Boulaye Dia a réalisé une très belle saison. Auteur de 14 buts et 1 passes décisives, sa valeur marchande est évaluée à 14 millions d’euros par le site Transfermarkt. Le journaliste italien, précise qu’il n’y aura aucune arrivée dans ce secteur de jeu, avant la vente de Dario Benedetto.

Consultant pour RMC, Jérôme Rothen espère que des clubs de Ligue 1 vont flairer le bon coup… des écuries comme Lyon par exemple.

SI J’ÉTAIS UN DIRIGEANT AMBITIEUX EN L1, J’IRAIS CHERCHER Benedetto — ROTHEN

« Il y a un coup à faire pour beaucoup de clubs de Ligue 1. […] Aujourd’hui il y a des clubs ambitieux en Ligue 1 qui devraient se mettre sur le coup. Lyon peut se mettre sur le coup. Nice ? Oui, exactement. […] Si j’étais un dirigeant ambitieux en L1, j’irais le chercher, je lui dirais que je lui fais confiance et il va te le rendre. » Jérôme Rothen— Source: RMC (11/06/21)

SON ENTOURAGE DÉMENT UN RETOUR À BOCA JUNIORS

Récemment certains médias argentins évoquaient la possibilité d’un échange avec Cristian Pavon (25 ans). Contacté par le journaliste German Garcia Grova, l’entourage de l’attaquant sous contrat avec l’Olympique de Marseille avait toutefois réfuté ces informations.

« L’OM et l’entourage de Dario Benedetto réfutent les informations indiquant un possible échange avec Boca Junior impliquant Cristian Pavon et Dario Benedetto. » Germán García Grova – Source : Twitter (27/05/21)

OM Mercato: Arrivée imminente d’un buteur argentin ?

Sur le départ, Dario Benedetto pourrait être remplacé par un de ses compatriotes. Alors que le nom de Gameiro a été évoqué, le Français a décidé de ne pas relever le défi olympien. C’est donc un attaquant de Serie A, qui pourrait rejoindre l’OM dans les prochains jours…

Dario Benedetto pourrait quitter l’OM dans les semaines à venir selon différents médias. A la recherche de son remplaçant, Pablo Longoria aurait coché le nom de Giovanni Simeone.

Alors que d’autres écuries comme le Celta Vigo, ou le Zénith auraient montré un intérêt, le buteur veut rejoindre l’Olympique de Marseille. Sous contrat avec Cagliari jusqu’en juin 2024, la valeur marchande de Giovanni Simeone est estimée à 11M€ par Transfermarkt. Cette saison, l’attaquant argentin a pris part à 33 rencontres de Serie A et a inscrit 6 buts et 2 passes décisives.

Arrivée imminente de Simeone ?

D’après les informations de Tyc Sports, sa venue dans le sud de la France serait imminente. Un accord entre le fils du célèbre entraineur de l’Atletico Madrid et l’OM aurait déjà été trouvé. Celui avec Cagliari, serait proche d’être trouvé. D’après Nicolo Schira, il pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire de 10 millions d’euros.

#OlympiqueMarseille are set to sell El Pipa #Benedetto. Then #OM will work to sign Cholito #Simeone on loan with obligation to buy (around €10M) from #Cagliari. The striker wants to join #TeamOM, even if others clubs (Zenit and Celta Vigo) are interested in him. #transfers https://t.co/ceMNqcFxWP — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2021

Au cours d’un entretien accordé à la Cadena COPE en 2018, l’entraineur du club espagnol, et père du joueur, Diego Simeone avait joué carte sur table au moment d’évoquer l’avenir de son fils :

JE CROIS QUE JE NE L’ENTRAÎNERAIS JAMAIS — SIMEONE

« Giovanni est un garçon qui a tout pour jouer sous mes ordres, mais, malheureusement, je crois que je ne l’entraînerais jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mais c’est très difficile d’avoir son fils dans le vestiaire. Pour lui, pour notre relation (…) Si d’ici cinq ou six ans, il devient une figure importante, on en reparlera. Plus âgé, il serait mieux protégé. En tout cas, il est en train de mener sa carrière de la meilleure des façons. Et puis, peut-être qu’un jour je ne serai plus à l’Atlético et que lui pourra venir ». Diego Simeone – Source : Cadena COPE (12/09/2018)

OM Mercato: Pablo Longoria se renseigne sur un joueur de l’ASSE ?

Pour l’instant, toutes les recrues de Pablo Longoria proviennent de l’étranger. A la Recherche d’éléments offensifs, l’Olympique de Marseille se serait renseigné sur un ailier de l’ASSE…

Pablo Longoria multiplie les pistes dans différents secteurs de jeu. Alors que Cengiz Under s’est engagé avec l’Olympique de Marseille ce dimanche, le président espagnol lorgnerait encore sur un ailier, sachant que Florian Thauvin a quitté le club olympien pour rejoindre les Tigres, au Mexique. En effet, d’après les informations de Mohamed Toubache Ter, le board marseillais aurait pris des renseignements sur Denis Bouanga, élément offensif de l’AS Saint-Etienne et international gabonais.

J’aimerais disputer la LDC– Bouanga

Au cours d’une interview accordée à Parlons Sport, le joueur de 26 ans s’est exprimé sur son avenir :

« Je n’ai pas de chemin en tête. J’essaye de faire mon trou petit à petit et d’être un nouveau joueur chaque saison. Je veux toujours être meilleur. Je ne me fixe pas d’objectif même si, comme tout joueur, j’aimerais disputer un jour la Ligue des Champions. Je sais que ça passe par le travail. J’ai vraiment hâte de retrouver les supporters dans le Chaudron. Je l’ai dit en début de saison, je trouve ça très dur de jouer à huis-clos. Ma source de motivation, c’est les supporters. Après, il fallait s’adapter et peut-être que j’ai réussi à le faire trop tardivement cette saison. Pour moi, on joue avec les supporters ou rien d’autre, tout simplement. Je me sens bien à Saint-Etienne. Jusqu’à cette période de COVID, tout allait bien » Denis Bouanga— source: Parlons Sport (04/07/21)