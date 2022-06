Dieng a tranché, un latéral suisse dans le viseur ? Aucun cadeau du Barça pour 3 dossiers… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche, du MERCATO : Dieng a tranché pour son avenir, un latéral droit dans le viseur ?, aucun cadeau du Barça pour 3 dossiers…

Mercato OM : Dieng a tranché !

Bamba Dieng persiste, il veut rester à l’OM selon les informations de la Provence. Le joueur est courtisé par le SC Fribourg, mais souhaite poursuivre son aventure olympienne avec qui il est encore en contrat jusqu’en 2024.

Pour sa première saison complète en Ligue 1, Bamba Dieng a su se faire une place sur le front de l’attaque marseillaise. 25 matchs de championnat pour 7 buts et 3 passes décisives, dont un doublé très prometteur à Monaco et une superbe reprise de volée contre Strasbourg, élue plus beau but de la saison au Trophées UNFP. L’attaquant de 22 ans, a aussi découvert ses premières sélections avec le Sénégal et une victoire en finale de la CAN. De quoi taper dans l’œil de plusieurs écuries européennes.

Le joueur attire des clubs en Angleterre et Allemagne surtout, mais selon la Provence sa position serait « ferme et définitive », il veut rester à Marseille. Bamba Dieng confirme donc ce qu’il avait déjà annoncé le 15 mai lors de la cérémonie de remise des Trophées, où il affirmait poursuivre à Marseille. Fribourg tenterait néanmoins de convaincre l’entourage du joueur et commencerait sérieusement à se renseigner pour s’attacher les services de la pépite sénégalaise. L’OM serait prêt à négocier à partir d’une offre de 15 millions d’euros pour lâcher son attaquant. Si l’OM ne le lâche pas cet été, Bamba Dieng est appelé à gagner en importance au sein de l’effectif marseillais.

à lire aussi : Mercato OM : Des nouvelles sur les rumeurs Mertens et Luis Muriel !

« 15 millions c’est pas possible » — Byllel

Extrait de l’émission « Apéro Mercato » où Byllel nous donne son sentiment quant au possible transfert de Bamba Dieng, au vu de son potentiel l’OM ne voit pas assez grand selon lui.

« Je ne comprends pas, soit il y a un délit de sale gueule, soit y a du racisme parce que c’est un joueur africain et que les joueurs africains sont moins cotés que les joueurs européens. Parce que Etikite là, 35 millions d’euros ou 40 millions d’euros avec les bonus à Newcastle et Bamba Dieng 15 millions d’euros ? Bamba Dieng il gagne la CAN, il es décisif à la CAN, il a une marge de progression importante, il a fait des belles rentrées avec l’OM, il a été décisif avec l’OM cette saison, il est encore maladroit mais il n’a que 22 ans et qu’une saison en ligue 1. En termes de potentiel pour un 9 ce n’est pas 15 millions d’euros ce n’est pas possible. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022

Le Sénégalais a pris sa décision : malgré l’intérêt qu’il suscite, il entend poursuivre l’aventure en Provence#OM #Foot https://t.co/aJKXZ0R2WG — La Provence OM (@OMLaProvence) June 20, 2022

Mercato : L’OM se positionne sur un latéral droit de Bundesliga?

A la recherche de renforts cet été, l’Olympique de Marseille aurait coche lé nom de Kevin Mbabu pour le mercato estival. D’après Fabrice Hawkins, journaliste, il n’y a pas encore d’offre transmise.

Le mercato d’été 2022 a débuté il y a quelques jours mais toujours aucune recrue officielle pour l’Olympique de Marseille. Pourtant, de nombreux noms sont sortis dans les médias, notamment au poste de milieu de terrain.

Malgré une pénurie de latéraux, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ne semblent pas cibler des profils à ce poste d’après les dernières rumeurs et informations. Ce dimanche, le journaliste Fabrice Hawkins nous informe via son compte Twitter que l’international suisse Kevin Mbabu est pisté par l’OM.

Mbabu, un profil polyvalent en défense

Le joueur de Wolfsburg n’a pas encore reçu d’offres de la part des Marseillais. Il ne lui reste qu’une saison de contrat et est évalué à 9 millions d’euros sur Transfermarkt. Si une offre est soumise, elle ne devrait pas être très élevée.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Dieng a tranché !

Cette saison, Mbabu a joué 31 matchs toutes compétitions confondues avec le club allemand. Athlétique (1,84m), il possède tout de même une pointe de vitesse intéressante. Son gabarit lui permet d’être polyvalent et de jouer en défense central, latéral ou même piston / milieu droit.

🔵⚪️ L’OM pourrait se renforcer au poste d’arrière droit. La cellule de recrutement regarde les opportunités et a coché le nom de Kevin Mbabu. Marseille n’a pas fait d’offre à Wolfsbourg pour le moment. pic.twitter.com/8VzsBVxlA6 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 19, 2022

Je pense que Longoria a bouclé 2 ou 3 joueurs, qu’il attend le feu vert de la DNCG

Pablo Longoria ne peut pas encore passer la deuxième vitesse dans son recrutement… D’après l’agent Yvan Le Mée, le président de l’Olympique de Marseille attendrait le feu vert de la DNCG pour officialiser des arrivées.

« Des accords comme ça tu peux les avoir qu’avec des joueurs libres ou des joueurs en prêt parce que c’est pas des accords que tu peux avoir, que tu tiens sur la durée sur des joueurs à 35 millions. Je ne pense pas qu’il est bouclé le recrutement parce que enfin il es fort mais tu ne peux pas boucler ton recrutement au mois de juin, tout le monde aimerait avoir l’équipe à la reprise mais ça n’existe pas encore plus quand tu te rapproches du haut niveau. Je pense qu’il a bouclé 2 ou 3 joueurs oui, qu’il attend le feu vert de la DNCG oui. Mais enfin avec le feu vert de la DNCG aujourd’hui t’es en Champions League, ça va t’amener 60, 65, 70 millions d’euros, donc il n’y a pas un grand problème, un vrai problème aujourd’hui. A partir du moment où t’es en Champions League tu n’as pas de grand problème » Yvan Le Mée source : RMC (16/06/2022)

Mercato OM : Le FC Barcelone ne fera aucun cadeau à Longoria (dans ces 3 dossiers) ?

Alors que l’OM serait en discussion avec le FC Barcelone pour plusieurs joueurs, le club catalan en quête de liquidité ne faciliterait pas la tâche à la direction marseillaise.

Après Konrad De La Fuente l’année passée, l’OM tente cette année encore de s’attacher les services de plusieurs joueurs barcelonais, notamment Clément Lenglet, Miralem Pjanic et la pépite de la masia Nico Gonzalez. Après les revirements de situation dans les dossiers Mohammed-Ali Cho et Alex Witsel qui ont tourné le dos à Marseille pour la Liga, et l’attente du feu vert de la DNCG, le mercato marseillais s’annonce comme toujours surprenant.

à lire aussi : Mercato : Chelsea fonce sur une cible de Longoria !

Le FC Barcelone ne fera pas d’efforts ?

Pour Lenglet un prêt est envisagé et l’OM souhaiterait partager le salaire du joueur avec Barcelone, ce que le club catalan refuse de faire selon Mundo Deportivo, cependant son salaire de 6 millions d’euros par an semble être un réel frein dans ce dossier. Même problème dans le dossier Pjanic. Tout comme Lenglet, le milieu de terrain bosnien ne sera pas retenu par la direction catalane mais son salaire important rend la faisabilité du transfert peu probable. D’autant plus qu’après une saison en prêt au Besiktas, le joueur est convoité par plusieurs clubs turcs.

Le Barça ne fera aucun cadeau à l’OM https://t.co/EwxPMZs03s — Foot Mercato (@footmercato) June 20, 2022

Pour Nico Gonzalez, l’affaire est différente, en effet si un prêt est envisageable, Xavi souhaiterait que le joueur fasse la présaison avec le FC Barcelone avant de prendre une décision. C’est encore possible donc mais il va falloir attendre pour être fixé. Pour sûr, le FC Barcelone de Mateu Alemany ne fera aucun cadeau à Pablo Longoria, son ancien associé à Valence.

Nico, un profil assez différent de ce que l’on peut produire à la Masia

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Sampaoli compatible ? L’avis d’un spécialiste sur Luis Muriel…

« Alors ce qui est intéressant avec Nico, c’est déjà son profil, il est assez différent de ce que l’on peut produire à la Masia. Surtout en terme de milieu de terrain, on a l’habitude plutôt d’avoir des numéro 8, qui sont créateurs, petits, très agiles, avec un centre de gravité très bas. Nico, lui, c’est un joueur qui a des capacités athlétiques et physiques qui sont vraiment impressionnantes. En fait c’était le remplaçant, en tout cas sous Ronald Koeman, de De Jong, plutôt que de Pedri. C’est un joueur qui vraiment athlétiquement est hyper impressionnant. Mais pour moi c’est plus un numéro 6 qu’un numéro 8. Même s’il a fait de sacrées performances en numéro 8 et personnellement le joueur me plaît énormément. J’adore les performances qu’il a pu faire avec le FC Barcelone, sous Ronald Koeman encore une fois, parce que Xavi à l’air de ne pas trop l’apprécier. C’est pour ça qu’il y a des rumeurs d’un départ et d’un départ à l’Olympique de Marseille. Mais pour moi, c’est beaucoup plus un numéro 6, il a vraiment des réflexes de numéro 6. Dans le sens où il a une capacité à sécuriser et à garder le ballon. C’est pas qu’il ne prend pas de risques, c’est qu’il en prend déjà moins qu’un numéro 8, il va beaucoup plus essayer de garder le contrôle du ballon, le contrôle du milieu de terrain. Notamment dans sa capacité à se retourner et dans sa capacité à défendre aussi, c’est un joueur qui défend bien, c’est un joueur assez complet en fait. Même techniquement il est vraiment très fort, surtout dans son premier contrôle qui fait souvent la différence. Sa première touche de balle est souvent très bien réalisée et souvent faite pour éloigner le plus possible l’adversaire. Donc si je devais résumer, c’est un joueur qui athlétiquement surtout est hyper impressionnant, qui est capable quand même de faire des bonnes percées quand il le veut, techniquement il est bon aussi. Même si ce sont des qualités techniques différentes que ce que l’on peut voir à la Masia au milieu de terrain. Mais c’est un profil qui est très intéressant. Attention tout de même à ne pas trop le prendre pour un 8 parce que vu qu’il est athlétique et qu’il est capable de faire des percées avec le ballon on a tendance à le prendre pour un 8 alors que pour moi c’est plutôt un 6 et d’ailleurs il a souvent exercé à ce poste là à la Masia. » Franek – Source : Football Club de Marseille (16/06/2022)