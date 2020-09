Discussion avec un espoir français, 5M€ pour l’attaquant et 3 absents côté PSG… Les 3 infos mercato OM du 03/09/2020

Comme chaque jour à 20h10 sur Football Club de Marseille, voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui dans l’actualité de l’OM…

Mercato OM : l’om discute toujours pour cet international espoir français

L’OM ne lâche pas la piste menant au milieu de terrain du Bayern Munich Michaël Cuisance. Le club olympien souhaite toujours le recruter !

On le sait, des discussions ont déjà été menées entre l’olympique de Marseille et le Bayern Munich pour le prêt du milieu de terrain français Michaël Cuisance. Le club bavarois souhaitait attendre la fin de la Ligue des champions pour se décider sur l’avenir de leur joueur. Néanmoins, même si le temps passe depuis leur victoire face au PSG, et que l’OM est revenu à la charge, le Bayern joue encore la montre…

L’AVENIR DE CUISANCE ENTRE LES MAINS DE THIAGO ALCANTARA ?

Selon Foot Mercato, le club allemand attend la finalisation du dossier Thiago Alcantara avant de se prononcer sur Cuisance. Le milieu de terrain espagnol est annoncé en partance vers Liverpool, mais n’a encore rien signé avec les champions d’Angleterre. L’international espoir français aura un rendez-vous cette semaine avec ses dirigeants afin de faire un point sur son avenir. Cette réunion sera surement suivie de près par les dirigeants de l’OM.

OM : le montant disponible pour recruter un attaquant connu ?

Mercredi, lors de la conférence de presse de présentation de Yuto Nagatomo, le nouveau directeur sportif de l’OM a évoqué le recrutement d’un attaquant. Le club souhaite toujours une alternative à Benedetto.

Comme l’a expliqué Pablo Longoria en conférence de presse, l’OM disposera bien d’une enveloppe pour recruter un attaquant cet été :

NOUS SOMMES OUVERTS POUR FAIRE UN INVESTISSEMENT — LONGORIA

« On a bien parlé pour l’attaquant. Nous sommes ouverts pour faire un investissement. Sur la question des ventes, l’économie des clubs est comme l’économie familiale. On doit gérer l’économie. Pour l’attaquant, je n’aime pas parler publiquement du profil. Avec André, on veut faire un renfort pour l’équipe qui saura renforcer l’effectif. Il va y avoir de la concurrence, mais c’est le principe essentiel du sport. On doit être intelligent. On doit prendre un joueur qui va amener de la concurrence à Benedetto et aux autres » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse 02/09/2020

5 À 6 M€ DISPONIBLES POUR RECRUTER UN ATTAQUANT SI PAS DE VENTE ?

Selon La Provence, qui cite des sources dans l’entourage du club, la somme pour ce transfert devrait tourner autour de 5 ou 6 M€. Cependant cette somme pourrait augmenter en cas de vente d’un ou plusieurs éléments. Avec un tel montant, les recruteurs marseillais vont devoir se montrer malins !

Il y a une petite enveloppe… mais pas de quoi s’enflammer ! #MercatOM #attaquanthttps://t.co/aiSo4VLs8G — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 3, 2020

psg/om : 3 absents majeurs côté parisien ?

L’OM jouera son deuxième match de Ligue 1 au Parc face à un PSG qui n’a pas encore débuté son championnat. De retour de Ligue des champions mais aussi de vacances à Ibiza, plusieurs joueurs parisiens pourraient être absents pour cause de Covid…

Le PSG a expliqué que trois de ses joueurs avaient été « confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié ». L’Équipe avait donné les noms d’Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar.

Un deuxième test a été passé ce mercredi et il s’est avéré positif. Selon RMC, » les 12 jours qui séparent la confirmation des cas positifs de Neymar, Di Maria et Paredes et la date du Classique risquent de priver le PSG de ces trois Sud-Américains »… à moins, une fois encore, que le début de leur période de positivité soit vraiment antérieure au 2 septembre.