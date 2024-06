DNCG : C’est confirmé pour l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que la DNCG avait fait part dans un premier temps d’un sursis à statuer pour l’Olympique de Marseille. Hier aucune mesure n’a été prononcé, les dirigeants de Marseille auront total contrôle durant ce mercato.

Hier la DNCG a rendu son verdict sur l’Olympique de Marseille, le club pourra gérer son mercato sans encombre car aucune mesure n’a été prise à son encontre. Pablo Longoria et Mehdi Benatia auront le total contrôle pour construire une équipe. Un mercato qui s’annonce quand même compliqué, effectivement l’Olympique de Marseille ne dispute aucune compétition européenne. À voir comment les dirigeants arriveront à vendre le projet. La DNCG surnommée gendarme financier du football français a déclaré il y a quelques jours « Un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires » à l’égard de l’OM. Néanmoins aucune mesure n’a été retenue par l’Olympique de Marseille. McCourt a dû solder un déficit de 70 millions d’euros de la saison passée.





La DNCG, gendarme financier du football, ne sanctionnera pas l'OM

D’autres club français tranquille

Plusieurs autres clubs français son passé devant le gendarme du football français. Aucune mesure prise à l’égard des clubs, Lens, Nice et Brest en Ligue 1. En Ligue 2, c’est le Paris FC qui est passé sans encombre devant la DNCG. En National, Nancy et Valenciennes voient prolongé le sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires. Et pour finir, Sochaux n’a aucune mesure prise à l’égard du club sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du Comité Exécutif de la FFF.

