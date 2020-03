Dossier Lihadji relancé, le salaire de Rocchia et Thauvin pisté par trois clubs… Les 3 infos OM de ce mardi !

Lihadji publie une photo mystérieuse sur Instagram, Rocchia l’un des meilleurs salaires de L2 et Thauvin pisté… Les 3 infos OM de ce mardi !

Mercato OM : Le dossier Lihadji relancé par… Lihadji ?

Alors que son départ est annoncé pour cet été quand son contrat aspirant sera terminé avec l’OM, Isaac Lihadji va-t-il finalement accepter de signer pro avec l’OM ? Le dossier est relancé sur les réseaux sociaux suite à une publication de l’ailier sur son compte instagram…

En effet, après des mois de négociations, Andoni Zubizarreta et la direction avaient décidé de suspendre les négociations avec le clan Lihadji suite aux atermoiements et aux exigences de ses représentants. Son départ, plutôt vers le LOSC, est depuis annoncé. Mais la publication pleine de sous entendus du joueurs pourrait encore une fois relancer ce dossier…

Lihadji, une publication pleine de sous-entendus…

Isaac Lihadji a posté une photo de Thauvin, Sarr et lui même en tenue d’entrainement de l’OM avec la mention : « Soyez patient… parfois il faut passer par le pire pour obtenir le meilleur… » Mention vite modifiée en « Travailler dans le silence » ! Une pièce dans la machine pour une nouvelle partie de rumeurs en tout genre ?

Voir cette publication sur Instagram Travailler dans le silence 🤫 Une publication partagée par LIHADJI Isaac (@lihadjiisaac) le 23 Mars 2020 à 11 :54 PDT

La publication sur Instagram d’Isaac Lihadji avant de modifier quelques minutes plus tard… 🧐 #TeamOM pic.twitter.com/qG1UQcpYuE — Mercat’OM (@mercat_om) March 23, 2020

Un joueur de l’OM parmi les mieux payés de Ligue 2 !

Le joueur issu du centre de formation de l’Olympique de Marseille Marseille Christopher Rocchia évolue du côté de Sochaux depuis le début de la saison. Dans un classement établi par France Football, il figure parmi les joueurs les mieux payés de Ligue 2

Prêté à Sochaux lors du dernier mercato estival, le latéral gauche marseillais de l’OM, Christophe Rocchia (22 ans) réalise une saison pleine. Il a à ce jour disputé pas moins de 22 matchs (dont 18 titularisations) et inscri 1 but.

A lire aussi : OM : BENZEMA vole au secours de Valère Germain face à Mohamed Henni ! « il n’est pas nul ! »

Rocchia 14e joueur le mieux payé de Ligue 2

Ce mardi, France Football a publié un dossier sur les salaires des joueurs de football dans les différentes ligues européennes. L’hebdomadaire a notamment établi le Top 20 des joueurs les mieux payés de Ligue 2. Un classement dans lequel figure le natif de Marseille. Avec des émolumens émergeants à environ 25 000 euros mensuels Christopher Rocchia arrive ainsi en 14e position.

A noter qu’une partie de son salaire est pris en charge par l’Olympique de Marseille.

Rumeur Mercato OM : Trois clubs sur Florian Thauvin !

L’avenir de Florian Thauvin sera l’un des gros dossiers des prochains pour les dirigeants de l’OM, une fois sorti de la crise sanitaire du Coronavirus. Et pour cause, l’Olympien n’aura plus qu’un an de contrat le 30 juin prochain.

Opéré de la cheville, Florian Thauvin a quasiment vécu une saison blanche. Il pourra disputer les dix dernières rencontres de championnat avec l’OM une fois la crise sanitaire du Coronavirus sera passée. La question de son avenir devra ensuite se poser. Il ne lui restera en effet plus qu’un an de contrat en juin prochain. La possibilité de le voir quitter l’OM au terme de son contrat dans un an n’est donc pas à exclure, bien au contraire…

AS Roma, le Milan AC et Valence sur le coup !

A lire aussi : Mercato OM : « Labrune l’avait obligé à partir, ça l’a vacciné ! »

Plusieurs clubs suivent donc sa situation. Comme l’indique Calciomercato l’AS Roma, le Milan AC et Valence surveilleraient ainsi Florian Thauvin de très près.

L’OM se trouve dans une situation financière extrêmement compliquée. Il sera donc extrêmement difficile, voir impossible, de proposer à l’international français une prolongation de contrat dans les prochains mois. Une vente lors du prochain mercato limiterait ainsi la casse financièrement et éviterait de le voir partir gratuitement dans un an.