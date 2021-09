Drame au retour d’Angers, Sampaoli annonce la couleur et ce que demande Dieng pour prolonger… les 3 infos OM de ce jeudi

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Dieng proche d’une prolongation, Sampaoli apprécie Hwang, et le supporter niçois prend cher…

Décès d’un supporter de l’OM dans un accident, l’OM publie un communiqué

Un minibus transportant des supporters Marseille est entré en collision avec un camion, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le bilan est d’un décès et huit blessés…

En rentrant du match face à Angers, un jeune supporter de l’Olympique de Marseille âgé de 23 ans a perdu la vie dans un accident de la route. Alors que le minibus était sur le chemin retour, il est entré en collision avec un camion sur l’A85, dans le Loir-et-Cher. Huit blessés sont actuellement à l’hôpital mais leurs vies ne seraient pas en danger.

L’OM a rédigé u. communiqué dans lequel on apprend que Pablo Longoria va se déplacer afin de soutenir les huit blessés.

Le communiqué de l’OM

L’Olympique de Marseille a appris cette nuit avec une infinie tristesse la disparition d’un de ses supporters dans un tragique accident de la route au retour du match entre Angers et Marseille.

8 autres supporters sont à cette heure hospitalisés. Les causes et les circonstances de cet accident demeurent inconnues ce matin.

Le club adresse toutes ses condoléances à la famille du défunt. A tous les fidèles des fanatics, groupe dont il faisait partie. Et à l’ensemble de la communauté des supporters de l’OM.

Aussitôt la nouvelle connue, Pablo Longoria le président du club, très affecté, a décidé de se rendre aujourd’hui même auprès des victimes de ce terrible accident.

Sampaoli va continuer avec le turnover !

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul sur la pelouse d’Angers (0-0) ce mercredi lors de la 7e journée de Ligue 1. L’entraineur argentin de l’OM Jorge Sampaoli avait effectué plusieurs changement dans son onze de départ pour cette rencontre. Il s’en est expliqué au terme de la rencontre.

Jorge Sampaoli avait annoncé un turnover, et il n’a pas bluffé. Face à Angers ce mercredi soir (0-0), l’entraîneur olympien du club marseillais a ainsi choisi de laisser pas moins de quatre élément fort de son onze type : Saliba, Guendouzi, Under et Luan Peres. Jorge Sampaoli, . Mais selon le technicien argentin, ce résultat n’est pas lié aux changements réalisés. L’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentin a expliqué en conférence de presse d’après match qu’il fallait s’habituer a une telle rotation cette saison d’un match à un autre.

« On a eu 3 ou 4 occasions de marquer pour gagner ce match. On est tombé face à une équipe bien regroupée et qui jouait derrière le ballon. On était face à une formation qui voulait avant tout défendre et ne pas encaisser un but. Mais la rotation n’a pas entraîné ce résultat, on a changé des joueurs car il le fallait, il faut s’habituer car on va avoir beaucoup de matchs tous les trois jours donc il y aura une rotation naturelle. Mais le résultat n’est pas dû à ce turnover, il est lié à un manque de réussite », Jorge Sampaoli – Source : conférence de presse

Touché à la cuisse lors de la rencontre Boubacar Kamara a du laisser sa place en seconde période. Il s’est lui aussi exprimé au micro de Prime Video au terme du match nul concédé par l’OM face à Angers (0-0) à l’occasion de la septième journée de Ligue 1.

« J’ai ressenti une douleur, à peu prêt similaire à celle de l’année dernière en un peu moins forte. On verra demain avec le club ce qu’il en est. (…) Oui c’est un coup d’arrêt car on était sur une bonne lancée. On a quand même eu deux belles occasion, à nous de nous re-concentrer pour dimanche avec un match important au vélodrome » Boubacar Kamara : Source Prime Vidéo (22/09/2021)



Dieng veut le même salaire que Luis Henrique ?

Il est celui qui a inscrit les deux buts victorieux de l‘OM face à l’AS Monaco, et l’ouverture du score contre Rennes dimanche dernier. Cheikh Bamba Dieng est au cœur de toutes les attentions. Alors qu’il a signé un contrat de trois ans en juin dernier, il pourrait prolonger d’une ou deux saisons, avec une revalorisation salariale à la clé, selon Florent Germain journaliste pour RMC .

Alors qu’il toucherait actuellement 4000 euros par mois, il pourrait voir son salaire multiplier par 10…

« Bamba Dieng fait de belles choses à Marseille en ce moment. Maintenant, il réclame un salaire avec quatre zéros. Il a récemment prolongé son contrat de trois ans. Avec 4 000 euros la première saison, 5 000 la deuxième, 6 000 la troisième. S’il fait fois dix sur son salaire actuel, il serait bien content. Il y a des négociations avec l’OM en ce moment. Cette revalorisation salariale ne serait pas illogique. Longoria veut que chaque joueur de l’équipe soit dans la bonne caste salariale. Il veut que tout soit logique. Je n’ai rien contre Luis Henrique, mais si Dieng continue sur sa lancée, il va pouvoir regarder le Brésilien et dire aux dirigeants de l’OM : ‘Je mérite autant que Luis Henrique’. Pour l’instant, son salaire n’est pas à la hauteur. Mais il fait le taff, et le reste viendra après. » Florent Germain— Source: RMC (21/09/21)

Une légende de son pays natal, le Sénégal, s’est même enflammé à son sujet en le comparant à une ancienne gloire marseillaise. En effet, selon El-Hadji Diouf, il y a des similitudes avec Didier Drogba…

C’est un Didier Drogba — Diouf

« Je l’ai connu avec l’équipe nationale des jeunes, détaille l’ancien buteur de Liverpool, Lens et Rennes. C’est un attaquant, un Didier Drogba. Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. C’est un jeune qui a de l’avenir. L’équipe du Sénégal, aussi, a peut-être trouvé son grand attaquant. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. Sur trois occasions, il peut t’en mettre deux. C’est un attaquant qui finit dans la surface. » El-Hadji Diouf– Source: Canal Plus Afrique (20/09/21)