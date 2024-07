Alors que le dénouement sur les droits TV touche bientôt à sa fin à un mois de la reprise le championnat. Les consultants sur le plateau du FCM on réagit au prix à payer pour Regardez la Ligue un en intégralité la saison prochaine.

Les consommateurs de football devront payer la somme de 50€ pour avoir accès à l’intégralité du championnat français. De quoi faire réagir sur le plateau du FCM, « Je trouve que la remarque est intéressante parce qu’on a vu des sorties médiatiques, y compris de Pablo Longoria à fustiger l’IPTV. Mais chaque année tu changes d’opérateur, chaque année ça augmente, donc là il a raison c’est 50 balles par mois pour BeIN plus DAZN ça devient dingue ! » peste Nicolas.

📺💸#Ligue1: « On a l’impression qu’ils veulent pousser les gens vers l’#IPTV« , le débat autour des Droits TV a été lancé dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille ce lundi ! pic.twitter.com/nGAhbS3SXp — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 16, 2024

Passez par la formation marseillaise de 2006 à 2012, Larry Azouni évolue actuellement en Arabie saoudite. Passé par le FC Lorient, Nîmes, il a évolué en Belgique au Portugal et en Tunisie. Le joueur compte 10 sélections avec l’équipe nationale tunisienne. Il était présent sur le plateau du FCM, et s’est exprimé sur le sujet « De mon œil c’est que ça se répercute aussi sur les joueurs parce que qui dit, pas de droits TV dit que les clubs ils ne savent pas trop où ils en sont pour le budget. Il y a des clubs qui préfèrent attendre avant de prendre les joueurs. Même si ça ne me concerne pas moi directement voilà ça brouille un peu le marché déjà de 1. Et ensuite de 2 c’est vrai que les gens qui consomment le foot en grande majorité c’est qui, c’est les jeunes, c’est les travailleurs ce n’est pas les gens qui gagnent des millions. Il faut penser aussi à ça, ok c’est du business mais ce qui fait la magie du foot c’est les supporters, c’est les gens qui regardent. C’est des gens qui travaillent, qui se qui se tuent au travail pour essayer d’aller voir le match d’acheter des maillots à leurs enfants. Enfin voilà on perd ce truc vraiment on perd ce truc. » explique Larry Azouni

