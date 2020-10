Droits TV / Ligue 1 : Aulas met en cause Mediapro et propose une autre solution !

Les clubs de Ligue 1 dont l’OM sont dans l’expectative. Alors qu’ils ont fait leur budget en fonction des droits TV, Mediapro ne veut plus payer la somme prévue. Comme souvent, Jean-Michel Aulas a une solution…

Mediapro veut renégocier les droits TV en raison de la crise du Coronavirus, mais pour Jean-Michel Aulas le groupe espagnol qui appartient à un fond d’investissement chinois a les moyens de le faire. Le président de Lyon estime qu’il faut refaire un appel d’offre et que la Ligue pourrait mettre en place un « Spotify du foot ou un Deezer du foot. »

Je ne crois pas que Mediapro ne puisse pas payer — Aulas

« Cela cache quelque chose. Qu’est-ce qui justifie ce changement d’attitude ? Il y a autre chose, qu’on ne connaît pas, en tout cas pas moi! (…) C’est un sentiment, une analyse logique. Quand vous avez un problème financier, il ne tombe pas du jour au lendemain. La situation de Mediapro ne s’est pas dégradée en six semaines. Ce changement d’attitude me laisse à penser qu’il y a autre chose… (…) C’est arrivé trop vite pour que ça soit uniquement un problème de solvabilité de Mediapro. Je ne crois pas que Mediapro ne puisse pas payer. Mediapro a un actionnaire chinois, un fond d’Etat de la région de Shanghai très puissant, important et sérieux. Il faut avoir une attitude extrêmement ferme. Je sais que Vincent a cette idée-là. On est dans notre droit. Le football peut paraître floué. (…) Il faut qu’ils payent, et s’ils ne payent pas, il y aura des négociations avec d’autres ».

Jean-Michel Aulas – source: Le Parisien (13/10/2020)