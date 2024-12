Économie à tout les étages, Quel onze face à l’ASSE et Que devient Karim Rekik… Les 3 infos OM de ce samedi !! 

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi :

Économie à tout les étages pour l’OM

Selon les informations de L’Équipe, plusieurs clubs de Ligue 1 ont, pour faire face à la difficile situation économique, mit en place un bon nombres de « petites économies » pour pouvoir gérer au mieux leur budget, largement amputé par la plus faible enveloppe de droits télé depuis 2005 (500M) et malheureusement l’OM n’y échappe pas…

En effet, l’OM a pris des mesures drastiques pour alléger son budget cette saison. Des économies qui sont jugées nécessaires et vitales pour la santé financière du club.

Les féminines et les jeunes impactés…

Les principaux impactés par ces mesures sont les catégories féminines et les jeunes qui voient désormais leurs déplacements en avions limités. Pour atteindre son objectif de 3 à 4 M d’économie, le club a également réduit de 10% son budget hospitalités en rapport à la saison dernière et retardé le développement du nouveau logo qui devait voir le jour prochainement.

En attendant d’observer l’impact de ces changements économiques au sein du club, l’OM a rendez-vous avec l’ASSE ce dimanche soir pour conserver sa deuxième place et revenir à 5 points du PSG.

Quel onze face à l’ASSE ?

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Geoffroy-Guichard pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera t-il face aux stéphanois pour ce match dans le chaudron ?

La semaine dernière, l’OM a frappé fort en parvenant à venir à bout des monégasques (2-1) au stade Vélodrome. Cette victoire a permis aux marseillais de reprendre la seconde place à l’équipe de la principauté. Les Marseillais qui sont donc actuellement seconds, se doivent de s’imposer ce dimanche pour non seulement conserver leur seconde place mais également pour revenir à 5 points du PSG, qui n’a pas pu faire mieux qu’un nul (0-0) face à Auxerre ce vendredi. Ce déplacement à Saint-Étienne se présente donc comme une belle opportunité pour les marseillais de poursuivre leur hégémonie à l’extérieur.

Roberto De Zerbi pourra potentiellement compter sur les retours de Harit et Cornélius, qui reviennent tout deux de blessure. Le premier est candidat à une place dans le groupe tandis que le second serait encore trop juste. Lirola, quant à lui sera encore absent. Le coach italien aura des choix forts à effectuer pour confirmer la forme olympienne dimanche soir.

Garcia ou Merlin ?

Rulli sera titulaire dans les buts, avec une défense centrale probablement composée de Balerdi et Kondogbia. Murillo est pressenti pour animer le côté droit tandis que Quentin Merlin ou Garcia animera le côté gauche. Højbjerg et Rabiot, incontournables, tiendront le cœur du jeu, tandis que Rongier lui, sera certainement reconduit à la troisième place du milieu de terrain. Greenwood, Henrique (ou Rowe) et Maupay devraient quant à eux débuter sur le front de l’attaque olympienne.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murrilo, Balerdi (cap), Kondogbia, Merlin (ou garcia) – Rabiot, Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Rowe (ou Henrique), Maupay

Que devient Karim Rekik ?

Olympien à 48 reprises entre 2015 et 2017, qu’est devenu l’international hollandais Karim Rekik ?

Âgé de 21 ans lors de son arrivée en provenance de Manchester City, le jeune défenseur batave, débarque à Marseille pour confirmer les attentes placées en lui après un prêt de deux ans réussi du côté du PSV Heindoven avec lequel il a été champion des Pays-Bas. Lors de la saison 2015-2016, il réalise des performances correctes sur le plan personnel sans pouvoir réellement éviter la saison cauchemar de l’OM qui finira à la 13ème place du championnat. Il finira sa première saison avec 36 apparitions et 1 but, qu’il inscrit lors du bouillant olympico du 16 septembre 2015 au Vélodrome. Sa deuxième saison, en 2016-2017 sera plus compliqué sur le plan personnel avec seulement 12 petites apparitions.

Une aventure en Allemagne plutôt réussie…

À l’été 2017, Karim Rekik, en manque de temps de jeu, quitte donc l’OM pour le Herta Berlin contre un chèque de 2,5 millions d’euros et décide donc de se relancer au Allemagne où il signe un contrat de quatre ans. Son aventure en Allemagne sera plutôt réussis puisq’en 3 ans et demi, et malgré quelques pépin physiques, il disputera 75 matchs avec le club berlinois, qu’il quittera à l’été 2020.

Entre ombre et lumière à Séville

Après des passages aux Pays-Bas, en France et en allemagne, Karim Rekik rejoint l’Espagne et le FC Séville pour 8,5 M en pctobre 2020. Dans un club habitué aux compétitions européennes, le défenseur néerlandais apporte sa polyvalence et son professionnalisme dans le club andalou. Cependant, malgré des prestations assez solides, il ne parvient pas à réellement s’imposer comme un titulaire régulier la faute encore à quelques pépins physiques. En trois saisons en Andalousie, il dispute 54 matchs et remporte tout de même la Ligue Europa en 2023, le titre le plus prestigieux de son palmarès.

Depuis 2023, Karim Rekik évolue en Arabie Saoudite où il a signé avec Al-Jazirah. Un choix qui suit la tendance de nombreux joueurs européens optant pour ce championnat offrant des avantages financiers colossaux.

