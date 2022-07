Encore deux recrues et surtout des départs, Lazovic arrive et les deux conditions pour Alvaro… Voici les infos de ce jeudi 21 juillet

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : l’OM attend encore deux recrues et surtout des départs, Strootman ne fera pas capoter l’arrivée de Lazovic et les deux conditions pour voir Alvaro rejoindre les Tigres !

Mercato OM : Finalement, le cas Strootman ne fera pas capoter l’arrivée de Lazovic !

Alors qu’il devait arriver hier à Marseille, le latéral Darko Lazovic a finalement été retenu par le Hellas Vérone. En effet, Pablo Longoria voulait intégrer Kevin Strootman dans le deal, ce qui n’a pas forcément intéressé le club italien…

Igor Tudor connait parfaitement le profil du latéral gauche Darko Lazovic. Le coach de l’OM l’avait sous ses ordres la saison dernière au Hellas Vérone. Le joueur de bientôt 32 ans devrait bien débarquer à l’OM ce jeudi avant de partir en Angleterre avec le groupe olympien…

L’Equipe précise que « l’OM a rapidement trouvé un accord avec le joueur sur la base d’un contrat de trois ans alors que les discussions entre clubs ont avancé autour d’un transfert d’environ 4 M€. Si les négociations se poursuivaient, hier en fin de journée, elles n’étaient pas encore finalisées. Un point d’achoppement existait entre les deux parties : la volonté des dirigeants marseillais d’inclure Kevin Strootman dans la transaction. »

Lazovic attendu à Marseille ce jeudi ?

Kevin Strootman n’a plus qu’un an de contrat et son salaire évalué à 550000 € / mois pèse sur les finances du club. Pablo Longoria veut s’en débarrasser et a donc tenté de l’inclure dans le deal de Lazovic. Si son cas reste incertain, cela ne remet pas en cause l’arrivée de Lazovic, espéré à Marseille dans les prochaines heures dixit le quotidien sportif…

Ribalta va s’occuper des ventes — M.Grégoire

« Pablo Longoria considère Javier Ribalta comme l’une de ses références dans le football, il avait dit dans une interview dans la Provence en décembre 2020. Une référence avec Fabio Paratici l’ancien directeur sportif de la Juventus, aujourd’hui de Tottenham. Ribalta est son ami, je pense qu’il s’entoure, il a amélioré sa garde rapprochée, je pense que Ribalta va notamment s’occuper des ventes. On l’a vu qu’il est déjà très actif sur le dossier Luis Henrique au Torino avec ses réseaux italiens, parce qu’il faut sortir des joueurs, je pense qu’il va décharger Longoria de certaines tâches mais après dans le profil effectivement on est sur un truc assez similaire, axé Longoria, mais peut-être que Longoria se dit qu’il a énormément de choses à faire en tant que président, il n’aime pas trop ça, les interviews, les réunions avec Benoît Payan, le loyer, ce n’est pas son domaine de prédilection. Longoria se dit que Ribalta pourrait revenir sur le cœur du travail comme l’architecture des deals, les trucs comme ça. Personnellement je pense que c’est du football moderne. Je compare Longoria à Luis Campos (directeur technique du PSG) et Ribalta c’est un peu ça aussi, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Leurs qualités sont qu’ils vont parier parfois sur un joueur qui va avoir une explosion, sur un très grand talent, à côté de ça, ce sont des dirigeants de la nouvelle génération qui travaillent beaucoup avec des mandats, avec toujours les mêmes agents avec des commissions, c’est le côté Campos à Lille, on l’a vu avec le transfert de Victor Osimhen où il y a des choses mal expliquées. Selon moi, il y a des bons et des mauvais côtés, je ne juge pas ça, je dis juste qu’il correspond au foot moderne. Mais, que ce soit Longoria ou Ribalta, pour faire du mercato, c’est top, ce sont des spécialistes mais il y a les bons et les mauvais côtés. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)

Mercato OM : Encore 2 recrues et surtout des départs ?

L’OM a officialisé l’arrivée de 6 recrues : Gigot, Touré, Mbemba, Clauss, Blanco et Suarez. Lazovic devrait être la 7e de l’été. Côté départ, Mandanda a rejoint Rennes, Radonjic le Torino et Luis Henrique va retourner à Botafogo. Selon l’Equipe, « une ou deux autres recrues pourraient encore arriver », mais avant « les dirigeants devraient se concentrer sur les départs de joueurs, ce qui ne sera pas une affaire facile… »

Objectif 9 recrues ?

En effet, Kevin Strootman devait par exemple être inclus dans le deal de Lazovic n’est pas certain de repartir en Italie. Le milieu néerlandais dispose encore d’un an de contrat avec un confortable salaire. Alvaro devrait trouver un accord avec l’OM pour résilier ses deux années de contrat. L’arrivée de Lazovic devrait pousser vers la sortie Kolasinac et/ou Amavi, quid de Caleta Car ? Idem en attaque où le recrutement de Luis Suarez semble condamner le futur de Bakambu. L’été est loin d’être terminé. Pablo Longoria en a bien conscience…

On va partir en Angleterre vendredi. C’était important de donner à notre coach la possibilité de travailler avec un plus grand nombre de joueurs

« On a un principe d’accord pour Clauss, il voyage actuellement. Ruben Blanco était aux USA, il voyage aussi et on a un principe d’accord pour un prêt avec le Celta Vigo. On a discuté dans le passé avec différents profils de joueur. On parle de joueurs européens de haut niveau, ils ont des sollicitations (Veretout et Nuno Tavares, ndlr). Je ne vais pas parler du niveau des joueurs. Veretout, la carrière qu’il a faite en Italie et en équipe de France, c’est un joueur de haut niveau. Nuno, il est jeune, à potentiel, il cherche sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines. Nous sommes en train de rechercher des joueurs à gauche et au milieu. Je ne peux pas donner les mots. (…) Je ne peux pas envoyer des messages, ce n’est pas mon rôle. C’est un marché particulier, il faut être patient et avoir de bons moments. Avec différents joueurs, on a attendu et on a pu boucler les prix qu’on voulait. C’est vrai qu’on va partir en Angleterre vendredi. C’était important de donner à notre coach la possibilité de travailler avec un plus grand nombre de joueurs. Le mercato, c’est comme ça. Avec la société, avec les médias, on s’attend tous les jours à des nouvelles. Samuel est arrivé en janvier, j’ai l’impression qu’il est arrivé il y a quatre ans. Il faut être patient. On a l’obligation d’améliorer l’effectif et d’être compétitif. Il faut que le monde comprenne qu’il faut travailler, ils ont les jambes lourdes. Il faut du temps pour apprendre les nouveaux mécanismes. Ça aide de recruter les joueurs qui ont l’habitude de jouer dans ce système ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (19/07/2022)

Mercato OM : Les deux conditions pour voir Alvaro rejoindre les Tigres !

Pablo Longoria a clairement décidé d’accélérer le mercato de l’OM avant le départ de stage en Angleterre ce vendredi. Trois recrues ont été officialisées en attendant Lazovic, maintenant la priorité est de dégraisser l’effectif, à commencer par Alvaro…

Le défenseur espagnol avait été écarté du groupe par Jorge Sampaoli, il s’était confié à la presse espagnol (voir ci-dessous) et a été depuis mis de côté par Longoria. Alors qu’une résiliation de ces deux années de contrat était évoquée, ce dernier pourrait finalement être transféré, surement libéré. Son nom a été évoqué du côté des Tigres au Mexique, le deal est loin d’être fait…

Alaro, plan B qui a besoin qu’une place de joueur étranger se libère

En effet, si le média 90min confirme l’intérêt des Tigres pour Alvaro Gonzalez. Ce dernier ne serait qu’un plan B, en effet la priorité au poste de défenseur se nomme Nehuen Perez, qui est sous contrat avec l’Atlético Madrid. Il faut donc d’abord savoir si l’option de l’Argentin de 22 ans se concrétise (le dossier est compliqué avec notamment River dans le coup), pour savoir si l’option Avaro sera enclenchée. De son côté, le joueur olympien serait emballé par l’idée mais pour cela il faudra qu’une place d’étranger se libère. Yeferson Solteldo (vénézuélien) pourrait rejoindre le PAOK dans les prochains jours et donc libérer une place. A suivre…

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)