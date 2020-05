Enflammade pour la vente OM, l’avenir de Yohann Pelé, remboursement des abonnements… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos de la journée ! Au menu ce samedi : la vente OM, l’avenir de Pelé et les abonnements !

Vente OM : Des médias étrangers s’enflamment sur la rumeur Al‑Walid ben Talal !

C’est la rumeur OM de la semaine : le rachat de l’Olympique de Marseille par l’homme d’affaires Al-Walid ben Talal. A l’international, l’information a également beaucoup tourné !

Sur les réseaux sociaux, cette rumeur concernant un rachat de l’Olympique de Marseille par l’homme d’affaires Al-Walid ben Talal a pris de l’ampleur. Tous les comptes et médias suiveurs du club partagent les dernières informations à ce sujet.

Tunisie, Moyen-Orient, Golf, Angleterre…

Cependant, ils ne sont pas les seuls à en parler. En effet, même à l’étranger, les médias évoquent ce probable rachat du club par le milliardaires saoudiens… A commencer par le Golf où une vidéo a été publiée sur le compte de Kooora, un média des Emirats Arabes Unis.

En Tunisie, l’information a également tournée avec quelques précisions… Notamment le probable rôle de Tarek Ben Ammar qui serait un proche du prince Al-Walid ben Talal.

En Angleterre et au Moyen-Orient, les articles et vidéos se multiplient à ce sujet… D’autant plus que Newcastle a été lié aux Saoudiens il y a peu.

Mercato OM : On en sait plus sur l’avenir de Yohann Pelé?

Le second gardien de l’Olympique de Marseille, Yohann Pelé sera en fin de contrat en juin prochain. Selon L’Equipe, il pourrait continuer une saison de plus.

A 37 ans, Yohann Pelé fait parti des joueurs les plus âgés du championnat français. Après Florent Balmont qui vient de prendre sa retraite, le journal L’Equipe a consacré un article aux joueurs susceptibles de raccrocher les crampons en fin de saison.

Une opportunité pourrait le conduire à poursuivre un an de plus — L’Equipe

Parmi ceux-là, Yohann Pelé, le second gardien de l’Olympique de Marseille qui rendait bien des services lors des absences de Steve Mandanda. Selon le quotidien sportif, le portier de l’OM ne serait pas encore décidé mais pourrait se laisser tenter par le fait de rester un an de plus.

« Après un parcours animé, entrecoupé d’un arrêt de compétition pendant plus de trois ans, le Marseillais Yohann Pelé (37 ans) ne s’est pas encore totalement déterminé quant à la suite. Une opportunité pourrait le conduire à poursuivre un an de plus »

Source : L’Equipe

OM – Abonnements : Remboursement via des avoirs ou en cadeau au club?

Les abonnés au Vélodrome ont enfin une réponse concernant leurs abonnements. RMC Sport nous informait ce vendredi que l’Olympique de Marseille fera des avoirs mais si les supporters le souhaitent, ils peuvent en faire cadeau au club !

Avec l’arrêt du championnat suite à l’épidémie du coronavirus, les abonnés au Stade Vélodrome n’ont pas pu profiter intégralement de leur service.

A cela, l’Olympique de Marseille répond aux supporters VIP qu’il sera possible de récupérer une partie de leur argent via des avoirs pour les saisons à venir. Selon les informations de RMC Sport, Laurent Colette, le directeur général de l’OM auraient dit dans un conf call, que ces supporters pourraient céder cet argent au club, en cadeau, « pour soutenir l’OM dans cette période compliquée, et l’OM en serait alors extrêmement reconnaissant »

Des supporters en colère

De nombreux supporters se sont alors indignés de cette information sur les réseaux sociaux. RMC affirme cependant qu’une partie de cet argent devrait être réutilisé pour financer des projets de l’OM Fondation « qui multiplie les actions sociétales tout au long de l’année, et notamment pendant cette période de crise. »