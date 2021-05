Et maintenant De Paula et Zedadka ? Officiel pour Alvaro et négociation pour Radonjic… les 4 infos mercato OM de ce vendredi

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois infos mercato marquantes de la journée… Au menu : De Paula, Zedadka, Alavro et Radonjic…

Patrick de Paula, plan B ?

Contrairement à Andoni Zubizarreta qui se focalisait sur son choix numéro un, Pablo Longoria ouvre plusieurs dossiers pour un même poste. Le président de l’OM n’hésite pas à appeler plusieurs agents à la suite pour leur demander des informations sur des joueurs au même profil. Alors que les discussions avec Gerson (Flamengo) semblent patiner, Longoria serait en parallèle sur un autre brésilien évoluant au même poste…

Selon Lance relayé par FootMercato, Pablo Longoria serait intéressé par Patrick de Paula. Ce milieu de terrain de 21 ans a joué 27 matches en championnat avec Palmeiras. Le joueur dispose d’une incroyable clause libératoire fixée à 100 M€, il est sous contrat jusqu’en 2024. L’Atlético de Madrid, également évoqué dans le dossier Gerson, serait un candidat à son recrutement. Palmeiras pourrait ouvrir des discussions pour un transfert aux alentours des 20M€. Décidément, Longoria semble bien décider à donner un côté Do Brazil à son OM…

Boubacar Kamara n’a plus qu’un an de contrat et la tendance est clairement à un départ. Alors que Pablo Longoria affirme qu’il discute toujours avec lui pour une prolongation contrat, le milieu de terrain serait en contacts avancées avec un club étranger dixit le journaliste Florent Germain.

KAMARA VA SÛREMENT PARTIR

« Il n’y a pas que Thauvin, Kamara va sûrement partir. En cas d’offres importantes, il y a de très fortes probabilités qu’il parte au mercato. Je crois que Kamara est en contacts très avancés… C’est le meilleur olympien de cette saison. Ce n’est pas le seul, Caleta Car, Sakai et Benedetto devraient aussi partir… Le groupe est au bout du rouleau. Certains sont donc plus concernés que d’autres, c’est compliqué de fédérer autour de cet objectif de la 5e place. (…) Je n’ai pas l’impression que tu as un groupe concerné par l’objectif. La Ligue Europa peut être un vrai lot de consolation. » Florent Germain – source : After Marseille (11/05/2021)

ON PARLE AVEC SON ENTOURAGE — LONGORIA

En conférence de presse au stade Vélodorme, le président Pablo Longoria avait affirmé qu’il avait entamé des discussions mais que pour le moment, son entourage souhaite attendre la fin de la saison.

A LIRE : Longoria est clair concernant la Vente OM

« Maxime (Lopez, qui a prolongé avant d’être vendu) s’est très bien comporté avec le club, c’était un signe de respect. Sur Bouba (Kamara)? On n’a pas une protection totale avec son contrat jusqu’en 2022. On parle avec son entourage qui assure qu’il est concentré sur bien finir la saison. On va étudier la question de prolonger. Le marché est très compliqué. Notre intention est de continuer de parler avec lui pour trouver la meilleure des solutions et ça passe, pour nous, par la volonté de prolonger ce type de contrat. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)

Discussions concrètes entamées entre l’agent d’Akim Zedadka (Clermont Foot) et l’Olympique de Marseille

Hiroki Sakai ne sera plus marseillais la saison prochaine, l’OM doit donc recruter à ce poste même si Lirola est définitivement transféré. Le nom de Centonze revient souvent, mais Pablo Longoria serait en discussion avec les agents d’Akim Zedadka. Le défenseur de 25 ans a été élu meilleur latéral droit de Ligue 2 la saison prochaine. Zedadka est né à Pertuis, il est passé par Istres, Lens, Marignane avant de rejoindre Clermont en 2019. Il était en fin de contrat en juin, mais il a été automatiquement prolongé suite à la montée du club auvergnat en Ligue 1 comme l’explique Thomas Bonnavent via son compte Twitter.

« Info OM : Discussions concrètes entamées entre l’agent d’Akim Zedadka (Clermont Foot) et l’Olympique de Marseille. Élu meilleur latéral droit de Ligue 2. 35 matchs cette saison. Précision : Zedadka était en fin de contrat le 31 juin 2021 mais son contrat a été automatiquement prolongé suite à la montée en Ligue 1. » Thomas Bonnavent – source : Twitter (27/05/2021)

⚪🔵 Info OM : Discussions concrètes entamées entre l’agent d’Akim Zedadka (Clermont Foot) et l’Olympique de Marseille. 🔸 Élu meilleur latéral droit de Ligue 2. 35 matchs cette saison. pic.twitter.com/azKQPTH7ZO — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) May 27, 2021

📝 Précision : Zedadka était en fin de contrat le 31 juin 2021 mais son contrat a été automatiquement prolongé suite à la montée en Ligue 1. https://t.co/wfveD5xoc6 — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) May 27, 2021

Au micro de Sky Sports lors de la finale de l’Europa League où s’est rendu Pablo Longoria, il a été questionné sur l’avenir de Pol Lirola. Le président et directeur sportif espagnol affirme qu’il souhaite le conserver mais qu’il doit discuter pour faire baisser le prix.

NOUS DEVONS NÉGOCIER AVEC LA FIORENTINA — LONGORIA A LIRE : OM : « Lirola aurait mérité d’être la surprise en Espagne pour l’Euro ! »

« Il a fait une excellente fin de saison. Ce que nous voulons faire, c’est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d’achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d’entraîneur, mais nous devons le comprendre. L’option d’achat est valable jusqu’au 31, il reste encore quelques jours pour négocier » Pablo Longoria – Source : Sky Italia (26/05/21)

Alvaro Gonzalez est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024

« Le défenseur espagnol de l’OM a prolongé son contrat d’un an. Alvaro Gonzalez est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024. Arrivé à l’Olympique de Marseille le 19 juillet 2019 en prêt en provenance de Villarreal, Alvaro Gonzalez s’est immédiatement imposé au sein de la défense phocéenne. Sa grande expérience (10 saisons en Liga) et sa grinta lui ont permis de rapidement s’illustrer dans l’arrière-garde olympienne. Lors de sa première saison, en 2019-20, il est l’un des grands artisans de la deuxième place de l’OM et de la qualification en Champions League. En juin 2020, son option d’achat est logiquement levée et le natif de Potes s’engage pour 3 années, jusqu’en 2023, avec l’OM. Cette saison encore, le défenseur espagnol réalise des performances de haute volée. Dans une défense à 4 ou à 3, il dispute toutes compétitions confondues 38 matchs pour 3374 minutes de jeu (32 matchs et 2834 minutes en L1) pour un total de deux buts et trois passes décisives. Alvaro Gonzalez a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille d’une saison. Il portera donc le maillot blanc jusqu’en 2024. » OM.fr (28/05/2021)

Négociations à la baisse pour Radonjic ?

Nemanja Radonjic, sera-t-il à nouveau Marseillais la saison prochaine? L’ailier serbe, prêté au Hertha Berlin, se plait en Allemagne et a annoncé qu’il souhaite rester dans ce club. Dans son contrat est stipulé la présence d’une option d’achat qui s’élève à 11.5 millions d’euros. Un prix qui semble trop important pour les dirigeants du Hertha Berlin, même si ces derniers n’abandonnent pas l’idée de recruter « NR7 ».

A LIRE: Mercato : Alvaro explique pourquoi il a prolongé avec l’OM !

Le départ de Nemanja Radonjic serait une bonne chose pour les finances olympiennes puisqu’il pourrait représenter une rentrée d’argent importante pour l’Olympique de Marseille. Selon les informations du média Kicker, si l’option d’achat de 11.5 millions d’euros est trop élevé pour le Hertha Berlin, le club allemand attendrait la fin de la clause (le 30 juin) pour commencer les négociations avec l’OM. Le 14ème de Bundesliga souhaiterait bel et bien recruter Radonjic mais à un prix moindre, non connu à ce jour.

J’aimerai jouer pour le hertha dans le futur — Radonjic

Dans un entretien accordé à Bild, Nemanja Radonjic avait confié son envie de continuer d’évoluer au Hertha Berlin.

« Bien sûr que j’aimerai jouer pour le Hertha dans le futur. Mon contrat de prêt a expiré mais le Hertha se battra pour une place dans une compétition européenne la saison prochaine, j’en suis sûr. Depuis que je suis au Hertha, le Hertha est la seule chose à laquelle je pense ». Nemanja Radonjic – source : Bild / Dailymercato (25/05/2021)