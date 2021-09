Europa League : « La Lazio et l’OM sont clairement au-dessus des autres »

Une semaine maintenant que l’OM connait ses adversaires en Europa League. Pour rappel, l’OM affrontera le Lokomotiv Moscou, Galatasaray et la Lazio. Après vous avoir présenté le club turc, FCMarseille a contacté Johann Crochet, spécialiste du football italien pour RMC Sport, dans cet extrait il nous parle de cette poule…

Johann Crochet estime que la Lazio de Sarri avec Immobile, Pedro qui vont assez vite et puis des joueurs avec la vista de Milinkovic-Savic, de Luis Alberto voire de Felipe Anderson sera favori de ce groupe avec l’OM. Les deux équipes ont comme point commun d’avoir un nouveau coach avec des principes de jeu et une volonté de bien figurer dans cette compétition. Par contre, contrairement à l’OM, la Lazio a conservé son ossature de la saison dernière…

Le groupe d’Europa League, l’OM

« La Lazio favorite avec l’OM. Après, en Italie, on craint toujours un peu les déplacements en Turquie parce qu’on a des souvenirs de déplacements pas très heureux pour les équipes italiennes. Mais, honnêtement, quand on a vu Sarri jouer l’Europa League avec Chelsea où il l’avait joué à fond puisqu’ils l’ont gagnée, il y aussi le côté « ouais ça ne va pas faire comme de trop nombreuses fois en Italie l’entraîneur rien à foutre de l’Europa League, il va se concentrer sur le championnat ». Il y a ce côté un peu rassurant en disant « ouais Sarri il l’a gagnée avec Chelsea ». Mais, oui, la Lazio et l’OM sont clairement favorites de ce groupe-là parce que Galatasaray c’est quand même moins fort qu’à une période, Lokomotiv Moscou, ce n’est pas l’équipe que je connais le mieux dans ce groupe, mais je n’ai pas l’impression qu’en Russie ça fait des performances incroyables. Mais clairement je ne dis pas qu’ils mettent la Lazio largement au-dessus de l’OM, ce n’est pas le cas, mais dans le tirage, la Lazio et l’OM sont clairement au-dessus des autres. C’est un peu le groupe des ambiances. Alors le Lokomotiv ce n’est pas forcément le plus costaud de Moscou. Je sais que le Spartak c’est très très costaud en termes d’ambiance. Mais malgré tout, des soirées européennes au Lokomotiv il n’y en a pas eu énormément non plus récemment donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. » Johann Crochet – Source : Football Club de Marseille (31/08/2021)