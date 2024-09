Ex-OM : À 39 ans, Valbuena continue de briller sur les terrains !!!

Étalé sur huit saisons et ponctué de 330 matchs et 38 buts, le passage à l’Olympique de Marseille de Mathieu Valbuena aura marqué sa carrière. Carrière qui continue toujours…

Actuellement sous contrat avec le petit club grec de Athens Kallithea, après avoir longtemps brillé à l’Olympiakos, Mathieu Valbuena a prouvé qu’il en avait encore sous la pédale en marquant hier soir face à l’un des piliers du championnat local, le Panathinaïkos.

Alors qu’il fêtera ses 40 ans le 28 septembre, Mathieu Valbuena fête son retour en Grèce avec un but face au Panathinaïkos avec Athens Kallithea, promu dans l’élite cette saison. La légende de Petit Vélo continue de s’écrire ! pic.twitter.com/RzTAv1ifmM — Footballski (@footballskiFR) September 1, 2024

Avec un but de l’inusable Mathieu Valbuena, Athens Kallithea accroche le Panathinaïkos à Leoforos (2-2) et confirme son bon début de saison. Le Pana, de son côté, replonge dans ses travers en championnat et ne sauve le nul que grâce à Tete dans le temps additionnel… pic.twitter.com/pb5woYbNpl — Football Grec France (@footgrec) September 1, 2024

Il prouve qu’il n’est pas revenu en Grèce pour une préretraite après un passage par Chypre et l’Apollon Limassol, déjà réussi (36 matchs, 8 buts) la saison passée.

Bonne continuation à « Petit Vélo ».

Invité en septembre dernier, il avait rappelé la difficulté de s’imposer à l’OM…

Mathieu Valbuena était revenu sur la situation d’alors de l’OM : « On est dans une crise à l’OM et il y en aura encore, tu es à l’Olympique de Marseille, c’est comme ça ! J’ai eu une crise alors qu’on était en 1/4 de finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich, donc je sais de quoi je parles. On a vécu des crises bien plus complexes, il faut s’adapter. Ce blason représente beaucoup plus que le football, tu dois t’imprégner de ça, il y a de la qualité dans cette effectif mais il faut se rendre compte qu’ici tu as de la pression et des devoirs. Il y a une pression de résultat aussi, ça fait longtemps que l’OM n’a rien gagné, c’est ce qu’attendent les supporters. le PSG est ultra favori, mais l’OM est armé pour les titiller, mais pour cela il faut s’en donner les moyens et savoir que tu joues à l’OM avec beaucoup d’exigence. »

