Ex OM : Civelli raconte sa surprenante reconversion !

Au cours d’un entretien accordé à Relevo, Renato Civelli a parlé de sa reconversion. L’ancien footballeur est devenu boulanger en Argentine. Il explique la difficulté de ce projet à cause de la crise lié au changement de gouvernement de son pays natal.

Renato Civelli, ancien joueur de l’Olympique de Marseille entre 2006 et 2009, a pris sa retraite sportive en juillet 2021. Du haut de ses 40 ans, il a dû choisir un domaine pour conserver une activité professionnelle. Il a choisi la boulangerie, Gontran Cherrier l’a épaulé.

« Je suis étroitement lié à la communauté française »

Renato Civelli raconte comment il est devenu boulanger en Argentine, au cours d’un entretien accordé à Relevo, un média espagnol. « Nous avons commencé par prendre contact avec une franchise de boulangerie et de pâtisserie française, qui n’était pas Gontran Cherrier, mais une autre », révèle l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. « Nous étions très proches, mais lorsqu’un footballeur vous contacte pour quelque chose en dehors du football, la sonnette d’alarme se déclenche […] Ensuite, Gontran Cherrier est venu. Il est venu faire une sorte de showcase, pour ainsi dire, à Buenos Aires pour chercher des investisseurs. Je suis étroitement lié à la communauté française parce que mes filles vont au lycée français et que j’ai des amis français. Gontran est venu et c’est là que l’histoire a commencé. »

« C’est très compliqué… »

L’ancien défenseur central poursuit en expliquant comment se porte son projet de reconversion. « Nous avons ouvert les premiers locaux avec le centre de production en 2018 et en 2019 », indique Renato Civelli. « Aujourd’hui, nous avons six magasins plus un centre de production avec 150 employés. Nous surfons sur la crise argentine qui s’est aggravée cette dernière année avec le changement de gouvernement, qui essaie de stabiliser tout le désastre qui dure depuis plusieurs années, mais c’est très dur et très compliqué… C’est une lutte permanente contre la relégation, mais je n’ai jamais été relégué et je vais continuer à persévérer », conclut-il.

