Ex OM : De la réserve marseillaise à la finale de la Ligue des Champions !

Parcours incroyable de la part d’Edouard Mendy… Le gardien de but passé par la réserve de l’Olympique de Marseille s’est défait du Real Madrid avec Chelsea et file en finale de Ligue des Champions.

La saison dernière, Edouard Mendy a littéralement explosé sous les couleurs du Stade Rennais après 2 saisons à Reims. Il a donc été transféré à Chelsea lors du mercato d’été 2020 contre un chèque de 24 millions d’euros.

DEUX ENORMES ARRÊTS FACE AU REAL MADRID

Brillant dès son arrivée, il a chipé la place de Kepa Arrizabalaga. L’Espagnol avait pourtant été acheté 80 millions d’euros par la direction des Blues à l’Atletico Bilbao. Ce mercredi, il était titulaire lors de la rencontre face au Real Madrid et a permis à Chelsea de l’emporter.

Impérial, il a sorti deux arrêts exceptionnels face à Karim Benzema, empêchant les Espagnols de revenir au score… Les Blues seront donc en finale de Ligue des Champions face à Manchester City qui a éliminé le Paris Saint-Germain ce mardi soir.

🎥 | Le superbe arrêt d’Edouard Mendy devant Benzema ! 🧤🔥#CHERMA pic.twitter.com/0SyUeWi9HB — Joueurs Sénégalais 🇸🇳 #FreeSenegal (@JoueursSN) May 5, 2021

LA RESERVE DE L’OM L’A SORTI DU CHÔMAGE

Edouard Mendy est passé par la réserve de l’Olympique de Marseille de 2015 à 2016 où il a joué 8 matchs. Le club souhaitait le conserver mais il a préféré filer vers Reims afin de gagner du temps de jeu et de continuer de progresser.

« Ted Lavie, avec qui j’avais joué à Cherbourg (en 2012-2013), a glissé mon nom à Dominique Bernatowicz, l’entraîneur des gardiens de la réserve de l’OM qui cherchait un profil jeune avec une marge de progression. Je suis parti quelques jours à Marseille, ça s’est super bien passé, et j’ai signé un an (amateur). Je suis passé du conseiller de Pôle emploi à côtoyer de grands joueurs, comme Steve (Mandanda). Il fallait que je montre que je méritais d’être là Même si je n’ai joué qu’en réserve (8 matchs en N 2), j’ai eu l’opportunité de rester à l’OM qui m’avait proposé un contrat de deux ans. Mais signer m’aurait bloqué dans ma progression par rapport au temps de jeu dont je pouvais bénéficier. J’ai refusé et je me suis orienté sur Reims qui avait un très beau projet, celui de la remontée, puis de s’inscrire sur la durée en L1. » Edouard Mendy – Source : Le Parisien (02/02/2019)