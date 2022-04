Ex OM – Di Meco félicite les supporters du PSG

Le Paris Saint Germain est de nouveau champion de France dans l’indifférence la plus totale. Même ses propres supporters, en conflits avec leur direction, n’ont pas fêté ce nouveau titre. L’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco a d’ailleurs salué l’action des ultras parisiens.

En guerre contre leur directions depuis l’élimination en ligue des champions, les supporters parisiens n’ont même pas fêté le titre de champion de France remporté cette saison par le club francilien. Sur les ondes de RMC, l’ancien défenseur emblématique de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a salué l’action des ultras parisiens contre le projet sportif du Qatar.

Qui est à côté de la plaque au PSG ? Pas les supporters pour Di Meco 🎙 « C’est presque une leçon qu’ils donnent les supporters du PSG. C’est très adulte et intelligent. Ils veulent une équipe, pas empiler des stars et gagner le championnat avec 500 millions de budget. » pic.twitter.com/mzlPquGGi5 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 25, 2022

Ils ont envie de voir une équipe qui ressemble à une équipe

« C’est presque une leçon qu’ils donnent, les supporters du PSG. Je trouve ça très adulte et très intelligent. On a un club avec des supporters qui sont là depuis longtemps. Et quand ils manifestent comme ça, c’est une preuve d’intelligence et de maturité. Parce que le message c’est que le club pété de thunes, qui achète des stars pour les empiler et ne plus avoir de fond de jeu, finalement, ça ne les intéresse pas. Gagner le championnat avec 500 millions de budget, ça ne les impressionne pas. Eux, ils ont envie de voir une équipe qui ressemble à une équipe », Eric Di Meco – source : RMC Sport.