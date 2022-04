Un milieu de Premier League en approche, négociations avec Pulgar et Longoria sur une pépite uruguayenne.. Les 3 infos mercato OM de ce mardi

L’Olympique de Marseille risque de perdre Boubacar Kamara cet été. Pour le remplacer, Longoria aurait coché le nom de Romain Saïs qui évolue à Wolverhampton.

Ces derniers jours, le journal L’Equipe nous informait que le dossier Kamara était totalement fermé à l’Olympique de Marseille. Le minot formé au club n’aurait aucune intention de rester et donc de prolonger vu que son contrat se termine en juin prochain.

Pour le remplacer, plusieurs noms auraient été cochés par Pablo Longoria. Le profil de Tiémoué Bakayoko aurait été évalué par l’OM… Tout comme celui de Krunic qui évolue également à l’AC Milan et qui joue au poste de numéro 6.

Le média marocain Les Lions de l’Atlas affirme ce lundi que l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Romain Saïss. Le défenseur qui évolue à Wolverhampton aurait le profil parfait pour remplacer Kamara. Défenseur central pouvant jouer également au milieu de terrain, il pourrait occuper le poste vaquant laissé par le minot.

Hakim Zhouri, journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, nous avait proposé le joueur en janvier dernier dans le cadre d’un bon plan mercato. Reste maintenant à savoir quel rôle Romain Saïss pourrait avoir à l’OM, plutôt un défense central à gauche donc possible concurrent de Luan Peres ou successeur de Caleta Car. Mais si sa polyvalence et le fait qu’il ait aussi évolué au milieu n’en faisait pas un possible remplaçant à Boubakar Kamara ?

« Il a le profil pour remplacer Kamara, ça peut être une bonne idée. Car il connait les deux postes de défenseur et milieu défensif, il est très rapide pour son gabarit. Ca peut être pas mal pour palier au départ de Kamara qui se profile. Après est-ce que c’est pour ce poste là ou plutôt celui de Caleta Car. On peut se poser la question. » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (28/03/2022)

« Regardons les choses en face. S’il veut partir, soit. Mais je pense que c’est un joueur qui est amené à avoir une carrière brillante et à jouer dans les plus grands clubs européens et à intégrer l’équipe de France. Je pense que de l’argent, il va s’en faire, avec des millions, des millions et des millions. Je pense qu’il n’est pas à une prime à la signature près pour gérer ses finances sereinement sur plusieurs générations. Bouba’ écoute, de l’argent tu vas en avoir. Tu vas au stade depuis que tu étais petit, ton père t’emmenait. Tu es formé au club, tu es un vrai Marseillais. Tout te lie à cette ville. Inspire-toi de Samir Nasri. Tu resignes, tu te mets d’accord avec la direction, via un gentleman agreement, pour un prix de transfert assez bas. Au moins, permets à ce club qui est le tien et a quelques difficultés financières de gagner un petit billet. C’est le club qui t’a formé, qui t’a lancé, qui t’a donné une stature assez importante. C’est le club qui a fait de toi le joueur que tu es actuellement. Pour tout ce que Marseille a apporté à Bouba, c’est important que lui aussi fasse un geste. » Jonathan MacHardy – Source : RMC Sport (19/04/2022)

Pablo Longoria pourrait encore procéder à un mercato estival très actif. Le président de l’OM travaille sur énormément de dossiers, dont celui du jeune attaquant de l’Inter, Martin Satriano…

Selon les informations du journal anglais The Mirror, Chelsea et Tottenham gardent un œil sur l’attaquant de l’Inter Milan Martin Satriano. Le joueur de 21 ans a marqué quatre buts en 11 apparitions et a suscité l’intérêt de plusieurs clubs à travers le continent depuis son prêt à Brest en janvier dernier.

Du monde sur Satriano, mais…

Le média anglais confirme également que l’attaquant de 21 ans est dans le viseur de Lille et Marseille. Martin Satriano est prêté par l’Inter jusqu’en juin mais dispose d’un contrat avec le club italien jusqu’en 2027. Les deux clubs anglais ont des moyens financiers bien plus conséquents que ceux du club phocéen. La chance de l’OM dans le dossier pourrait être le temps de jeu : Marseille semble plus à même d’en offrir à Martin Satriano que Tottenham et Chelsea. Ce qui pourrait faire la différence le moment venu dixit le Mirror. A suivre…

Récemment, Jorge Sampaoli a réaffirmé son besoin d’avoir une équipe compétitive pour la saison prochaine. Pour cela, il faudra donc que Frank McCourt, le propriétaire du club remette la main à la poche malgré ses derniers efforts financiers et son désir de rééquilibrer les comptes du club. Pour notre consultant, Jean-Charles de Bono, la demande de Sampaoli est message clair au propriétaire américain qu’il faut qu’il écoute :