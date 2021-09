Passé par l’Olympique de Marseille entre 2014 et 2018, Matheus Doria n’aura jamais réellement eu sa chance. Évoluant aujourd’hui à Santos Laguna, le Brésilien se sent bien au Mexique. À tel point qu’il aimerait changer de sélection.

Après un passage compliqué à l’Olympique de Marseille entre 2014 et 2018, Matheus Doria est parvenu à se relancer du côté du Mexique en s’engageant à Santos Laguna. Aujourd’hui, le défenseur central Brésilien s’épanouit pleinement du côté du Mexique. À tel point qu’il aurait déclaré vouloir changer de sélection nationale. En effet, après avoir connu une unique sélection avec le Brésil en 2013, Matheus Doria a désormais l’ambition de devenir un international mexicain.

« Je me sens très heureux à l’intérieur et à l’extérieur du club parce qu’ils me font sentir comme un Mexicain, alors j’ai dans l’idée de rester ici pendant longtemps. J’ai renouvelé pour quatre années supplémentaires et bien sûr j’ai des objectifs, l’un d’entre eux est de me battre pour une place dans l’équipe nationale mexicaine après que la naturalisation soit prête. » Matheus Doria – Source : Conférence de presse (01/09/2021)

Doria n’en veut pas à Bielsa

S’il s’épanouit aujourd’hui du côté du Mexique, Matheus Doria a tourné la page sur son expérience à l’OM. En effet, le défenseur central brésilien n’en veut pas à Marcelo Bielsa, qui n’a jamais voulu compter sur lui lors de son passage à l’OM. Recruté pour un montant de 8 millions d’euros à Botafogo, le défenseur central n’évoluera qu’avec l’équipe réserve.

« Si je lui reproche quelque chose ? Non, je n’ai rien contre lui. (…) J’ai essayé de prendre le maximum de Bielsa en matière de foot. Après, humainement, c’est difficile, tu sais. (…) C’est comme si Bielsa avait laissé une trace négative sur moi. (…) Il ne parlait pas beaucoup avec les joueurs. Il laissait les membres du staff le faire, et ses adjoints avaient un peu honte de venir à la fin de l’entraînement, s’approcher doucement, et m’annoncer que j’allais jouer avec la réserve. Parfois, ils m’envoyaient un SMS pour ne pas me le dire en face. S’il y avait un expulsé ou un blessé dans l’équipe, Bielsa alignait un milieu défensif ou un latéral pour ne pas avoir à me positionner en défense centrale. Il alignait même des gars du centre de formation comme Sparagna ou Aloe. Ce sont de bons joueurs, je n’ai rien contre eux, mais ils n’avaient jamais joué en pro, alors que j’étais disponible. » Matheus Doria – Source : SoFoot (11/04/2020)