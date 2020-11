Ex OM : Fabien Barthez propose ses services à d’autres clubs…

L’ancien gardien de l’OM et des Bleus Fabien Barthez a été nommé « consultant » auprès du Toulouse FC jusqu’à la fin de la saison.

À 49 ans, Fabien Barthez, champion du monde (1998) et champion d’Europe (2000) avec l’équipe de France, a fait son retour dans le monde du football. En effet, il s’est engagé avec le Toulouse Football Club actuellement en Ligue 2, son club formateur, jusqu’à la fin de la saison. Le rôle de l’ancien gardien de l’OM sera « d’accompagner et développer la progression et la formation des gardiens de buts ». Il compte le faire dans d’autres clubs…

Je veux collaborer avec deux ou trois clubs – fabien barthez

« Ce n’est pas – et je ne veux pas – être entraîneur des gardiens. Je reviens comme consultant, à temps partiel, pour une mission dans des clubs. Je veux avoir une certaine liberté. Pas la liberté de faire ce que je veux. Il y a un cadre et un respect des autres techniciens. Mais je veux que ce soit léger dans l’échange et que l’on parle librement avec les gardiens, leur entraîneur et que tout le monde se libère autour. Je veux remettre les notions de plaisir et de jeu en avant. J’aimerais collaborer avec deux ou trois autres clubs par saison et y passer entre cinq et six semaines pour chacun, détaille l’ancien gardien de l’OM, Monaco et Manchester United. Ce serait pour me concentrer sur les gardiens de but du secteur pro mais aussi de la formation. Le plaisir du jeu, du poste, du rôle du gardien dans l’équipe et le collectif, tout ça part de l’éducation »

