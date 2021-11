Ex OM : Garcia habillé pour l’hiver suite à la rumeur United…

Après ses expériences mitigées à l’OM et Lyon, Rudi Garcia est sans club. Le coach a trouvé un poste de consultant sur Canal+ mais est annoncé comme un possible intérimaire à Manchester United. Une rumeur qui fait bien rigoler Jérôme Rothen…

Sur RMC, Jérôme Rothen s’est moqué de la rumeur d’un intérêt de Manchester United pour le profil de Rudi Garcia. Il estime que ce dernier n’a pas les épaules pour un tel club…

Quand Garcia part d’un club, c’est le désert, il faut tout reconstruire — Rothen

« Donc Sir Rudi Garcia, il a failli entrainer Manchester United. Donc il aurait parlé à Ronaldo et recadré d’autres joueurs. Non, blague à part, je n’y ai jamais cru. Et puis, on a senti dans ses propos de la fausse modestie chez lui quand il a été interrogé à ce sujet. On le connait. Bon, ça s’est gratuit Il n’y a qu’à regarder le bilan de l’entraineur pour savoir s’il est capable ou pas de redynamiser un groupe et un club à la dérive. Quand il part d’un club, c’est le désert, il faut tout reconstruire. La cohésion n’existe pas et les résultats encore moins. Et aujourd’hui, on va nous expliquer que les dirigeants de MU étaient impressionnés et ont pensé à lui. Si c’est le cas, je ne sais pas ce qu’ils ont avalé. Peut-être un champignon hallucinogène ». Jérôme Rothen – source : RMC (25/11/2021)

Dans un entretien accordé à RMC Sport dans l’émission Rothen Régale, Juninho s’est exprimé au sujet de l’explosion de Lucas Paqueta… Il nous a également informé que Rudi Garcia n’était pas franchement emballé à l’idée de récupérer le Brésilien qui évoluait à l’AC Milan.

« Je ne suis pas surpris de son niveau, je savais qu’il en était capable. J’ai connu Lucas Paqueta au début de sa carirère, parce que j’étais consultant au Brésil. Être consultant permet cet avantage, tu connais beaucoup de joueurs parce que tu vois beaucoup de matchs. J’ai l’ai vu démarrer sa carrière, comme Bruno [Guimarães], Jean Lucas et d’autres. J’ai tout de suite pensé que c’était un joueur pour l’OL, même si je n’étais pas là. Pourquoi? Parce que c’est un 10 qui a un pied gauche vraiment magnifique. Et il ya l’attitude. Il est capable de jouer à droite, derrière… Il se bat pour l’équipe, c’est un compétiteur. C’est quelqu’un qui joue pour gagner. Rudi Garcia ne le voulait pas? Je ne voulais pas revenir sur ce monsieur, mais il n’était pas emballé. » Juninho – Source : RMC Sport (17/11/21)