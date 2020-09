Ex-OM : Gignac et Ayew savourent eux aussi la victoire des Marseillais !

Les messages fusent sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Les supporters de l’OM ne cessent de montrer leur joie suite à la victoire des Olympiens (1-0), au Parc. Deux anciens de la maison semblent avoir exulté à la fin de la rencontre également…



L’OM a stoppé cette vilaine série de 9 ans sans victoire contre le PSG. Cela faisait plus de trois mille jours que la formation olympienne ne s’était plus imposée contre le club de la capitale. Un bonheur indescriptible pour les supporters, qui ont célébré ce succès « historique » jusqu’au bout de la nuit. Et deux anciens du club semblent avoir partagé les mêmes émotions…

André Ayew et Gignac jubilent

Anciens de la maison, les très appréciés André Ayew et André-Pierre Gignac n’ont pas su se contenir. Les deux marseillais de cœur ont posté un message sur les réseaux. Le premier a publié une photo. On y voit le joueur de Swansea en compagnie des deux hommes décisifs sur le but olympien, Dimitri Payet et Florian Thauvin. Le tout accompagné d’un petit message : « Merci les frérots ». Le second s’est contenté de simples et efficaces émojis (deux cœurs, bleu et blanc, ainsi que des smiley).