Ex OM : Gros flop reparti après 6 mois, il cartonne et empile les buts !

Recruté par l’OM en 2022, Luis Suarez n’a pas convaincu sous les ordres de Igor Tudor et a été prêté à Almeria, où il a ensuite été recruté définitivement. En Segunda Division, il brille avec 16 buts et 4 passes décisives, attirant l’attention de grands clubs, bien que Almeria refuse de le vendre à moins que sa clause de 40 millions d’euros ne soit activée.

En 2022, l’Olympique de Marseille avait recruté Luis Suarez, espérant renforcer son attaque avec un joueur prometteur, après ses bonnes saisons à Granada. Cependant, l’aventure marseillaise fut un échec pour l’attaquant colombien, qui, après un bon départ avec un doublé lors de ses débuts, n’a pas convaincu sous les ordres d’Igor Tudor et a rapidement été prêté à Almeria.

16 buts et 4 passes décisives en 21 matches cette saison !



À Almeria, Suarez s’est un peu relancé, en inscrivant 6 buts en 15 matchs malgré des blessures récurrentes. Bien que l’équipe ait été reléguée en D2, le Colombien est resté au club et il est devenu une figure incontournable cette saison. Avec des statistiques impressionnantes de 16 buts et 4 passes décisives en 21 matchs, il est le meilleur buteur de la Segunda Division et a grandement contribué aux succès de son équipe, actuellement première au classement. L’été dernier, bien que des clubs comme le FC Porto aient montré de l’intérêt, Almeria a refusé de vendre Suarez, demandant la clause libératoire de 20 millions d’euros.

Une clause de 40M€ pour Luis Suarez ?

Dans une interview récente, Suarez a exprimé son désir de quitter la Seconde Division et de retrouver la Liga, précisant que sa clause de 40 millions d’euros rendait toute vente difficile. Son avenir reste incertain, mais il semble prêt à franchir un nouveau cap, que ce soit en Espagne ou ailleurs, loin de son échec marseillais.