Mercato OM : Guendouzi fait déjà parler de lui en Italie !

Pour son premier match avec la Lazio, Mattéo Guendouzi (ex OM) a bien cru marquer son premier but. Une grosse frappe qui se loge sous la transversale du gardien napolitain. Cependant un hors jeu de son coéquipier Mattia Zaccagni a invalidé le but.

Mattéo Guendouzi est arrivé à l’OM durant le mercato d’été 2021, en provenance d’Arsenal. Pour sa première saison sous les ordres de Sampaoli, le numéro 6 olympien est un titulaire indiscutable. Mais le coach argentin a quitté l’OM durant l’été 2022 et la nomination de Tudor a marqué un tournant pour Guendouzi. S’il est régulièrement dans le onze de départ de Tudor jusqu’en novembre 2022, après la coupe du monde le milieu de terrain ne joue plus autant. Il est de plus en plus sur le banc, voire ne joue pas du tout. L’arrivée de Marcelino, cet été, en remplacement de Tudor ne change pas la situation de Guendouzi. Il est prêté avec une option d’achat obligatoire de 13 millions d’euros à la Lazio. Le vice-champion du monde 2022 aura disputé 103 matchs avec l’OM, toutes compétitions confondues, dont 86 titularisations, marqué 10 buts et délivré 16 passes décisives.

Lazio have reached an agreement with Olympique Marseille on €18m package for Mattéo Guendouzi ⚪️🔵🇫🇷 €13m fixed fee, €5m easy add-ons and talks now ongoing on personal terms in order to get deal done with medical at the beginning of next week. pic.twitter.com/ASvc3D0pxT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2023

Presque buteur pour son premier match

Mattéo Guendouzi a disputé son premier match avec sa nouvelle équipe, hier, contre le Napoli. Les Laziales se sont imposé 2-1 grâce à Luis Alberto et Daichi Kamada. À la 70e minute, le français pensait avoir inscrit son premier but, après une grosse frappe, terminant sous la barre. Mais le but a été refusé à cause d’une position de hors-jeu de Mattia Zaccagni.