Mercato Ex OM : Cuisance raconte son chemin de croix au Bayern et se livre sur son avenir !

De retour au Bayern Munich depuis cette saison après un prêt difficile du côté de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Michaël Cuisance joue très peu mais ne perd pas espoir.

Prêté à l’Olympique de Marseille avec option d’achat la saison dernière, Michaël Cuisance n’est jamais réellement parvenu à s’imposer et n’a pas été conservé par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Aujourd’hui, le milieu de terrain de 22 ans est de retour au Bayern Munich. Toutefois, il peine à se faire une place dans l’effectif bavarois.

En effet, depuis le début de la saison Michaël Cuisance n’a jamais réellement eu sa chance avec le Bayern Munich. Le technicien du club bavarois Julian Nagelsmann l’a utilisé qu’à deux reprises : face au Bremer SV le 25 août et face à Stuttgart le 14 décembre dernier. Avec un temps de jeu si faible, un départ de Bavière semble inéluctable pour l’ancien olympien. De plus, le Bayern Munich aurait reçu 3 offres sur la table pour le principal concerné.

J’en suis sûr, j’aurai mes minutes de jeu – Michaël Cuisance

À travers une interview accordée à Bild, Michaël Cuisance a de son côté fait savoir qu’il ne perd pas espoir et il reste persuadé qu’il peut s’imposer du côté du club bavarois lors des semaines à venir.

« « Pourquoi je ne reviendrais pas ? Le mercato s’ouvre le 1er janvier, nous commençons l’entraînement le 2 janvier. Nous allons nous asseoir et parler de la situation. Dans ma situation, je veux plus de missions, de minutes. Bien sûr ! J’ai ce qu’il faut pour jouer régulièrement pour un club comme le Bayern. Je suis convaincu de ça. Mais j’ai rarement eu l’occasion de le faire. Sous Hansi Flick seulement en fin de saison, avec Julian Nagelsmann principalement en préparation. J’ai joué à un jeu où je ne faisais pas de mon mieux. C’était ça. Je montre aux entraîneurs ce que je peux faire chaque jour. Mais je ne peux pas lui en vouloir : on a fait une super première partie de saison ! Non, je n’ai aucun regret. (…) Ce qui est dit ou écrit en public est pour moi secondaire. Et j’ai confiance en mes forces. Ce n’est pas facile, mais je connais cette situation depuis longtemps. Je dois rester fort dans ma tête, alors j’en suis sûr : j’aurai mes minutes de jeu. » Michaël Cuisance – Source : Bild (22/12/2021)