Mercato OM : Longoria à l’affût sur une pépite turque pour remplacer Kamara ?

Le mercato approche à grands pas et l’OM commence à se renseigner sur plusieurs profils. Boubacar Kamara semble se diriger vers un départ et Pablo Longoria aurait ciblé son éventuel successeur.

Le mercato hivernal débute officiellement le 1er janvier mais l’OM commence à travailler sur plusieurs dossiers pour se renforcer. Si le club phocéen devra certainement vendre avant de se tourner vers d’éventuels achats, Pablo Longoria tente de flairer les bonnes opportunités : les prêts et les joueurs en fin de contrat.

Et un premier départ pourrait se profiler rapidement puisque Manchester United serait très intéressé par le profil de Boubacar Kamara, libre de tout contrat à l’issue de la saison. Cependant, les Mancuniens aimeraient s’attacher les services du milieu de terrain dès cet hiver. La presse britannique révélait même qu’un accord à hauteur de 12 millions d’euros serait proche d’être trouvé avec l’OM.

Le successeur de Kamara en Turquie ?

De son côté, Pablo Longoria est déjà sur tous les fronts puisqu’il semblerait avoir ciblé un profil pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ cet hiver. Après avoir déjà recruté Cengiz Ünder l’été dernier, le président de l’OM serait venu aux renseignements sur un autre joueur turc.

En effet, d’après les informations de Sporx, le club phocéen serait intéressé par le profil de Bartuğ Elmaz. Ce jeune milieu défensif de 18 ans évolue à Galatasaray et n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire à l’issue de la saison. Mis à part l’OM, Lille et Fenerbahçe seraient également intéressés par son profil. Cette saison, Bartuğ Elmaz est même entré en jeu dans les tous derniers instants de la rencontre face à l’OM (4-2).

ÖZEL | Galatasaray’ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Bartuğ Elmaz’a Lille, Marsilya ve Fenerbahçe talip oldu. pic.twitter.com/PrqwxyFIWv — Futbol Anadolu (@FutbolAnadolu) December 22, 2021

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

Interrogé au sujet de Boubacar Kamara en conférence de presse lundi, Jorge Sampaoli n’a pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ dès cet hiver ou l’été prochain.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)