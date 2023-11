Ex OM : Jorge Sampaoli snobe l’OL pour un autre club ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Jorge Sampaoli avait été remercié de Flamengo, fin septembre dernier. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a été annoncé comme sélectionneur du Pérou mais aussi comme successeur à Grosso à l’OL.

Alors que Rudy Galetti, journaliste pour Sport Italia et Sky Sport, avait expliqué que l’OL de Textor aurait approché Jorge Sampaoli, le coach argentin devrait s’engager avec un autre club. En effet, selon Goal, le Samapoli devrait s’engager avec Boca Juniors, si Juan Roman Riquelme, l’actuel directeur sportif et candidat à la présidence du club, remportait l’élection. Réponse le 3 décembre prochain !

Libre de tout contrat depuis son limogeage fin septembre du club brésilien de Flamengo, Jorge Sampaoli était déjà en passe de retrouver un banc.

Sampaoli préaliablement annoncé à la tête du Pérou

Déjà sélectionneur du Chili entre 2012 et 2016 puis de l’Argentine entre 2017 et 2018, l’ex-coach de l’OM pourrait à nouveau prendre les rênes d’une sélection sud-américaine. Selon les informations d’Olé, le technicien de 63 ans intéresserait le Pérou et devrait succéder à Juan Reynoso, plus que jamais sur la sellette, après la nouvelle défaite des Péruviens contre la Bolivie (2-0) ce jeudi. Le Pérou occupe actuellement la dernière place des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.

D’après Foot Mercato, la Fédération péruvienne de football aurait également repéré un autre candidat, Jorge Fossati. L’entraîneur de 70 ans vient tout juste de remporter le championnat péruvien avec Universitario de Deportes.

