Ex OM : La déclaration passionnée de Marcelo Bielsa concernant la Super League !

On n’en attendait pas moins, Marcelo Bielsa est vent debout concernant la Super League. Après un match nul face à Liverpool, le coach argentin passé par l’OM a donné son ressenti sur ce qui fait l’actualité depuis ce dimanche.

Le projet de Super League ne plaît pas à tous les acteurs du football. Plusieurs coachs et joueurs ont manifesté leur mécontentement dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

À mesure qu’ils acquièrent plus de pouvoir, ils commencent à exiger plus de privilèges sur les autrES — BIELSA

Toujours sur le banc de Leeds, Marcelo Bielsa a donné son avis après le match nul face à Liverpool ce lundi soir. Au micro de Sky Sports, l’Argentin a fait une tirade pour expliquer son ressenti.

A LIRE AUSSI : Super League: L’UEFA menace les joueurs et valide une formule alambiquée de la C1 !

« Le problème fondamental, c’est que les riches aspirent toujours à être plus riches, sans tenir compte des conséquences pour les autres. À mesure qu’ils acquièrent plus de pouvoir, ils commencent à exiger plus de privilèges sur les autres. Ce qui rend la compétition formidable, c’est la possibilité pour l’une des équipes faibles de se développer, pas de voir les grandes équipes s’affronter. Mais la logique du monde en ce moment, et donc celle du football, ce n’est pas ça. C’est que les puissants deviennent plus riches et que les faibles deviennent plus pauvres » Marcelo Bielsa – Source : Sky Sports, texte RMC (19/04/21)