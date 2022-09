Ex OM : La folle soirée de Milik avec la Juve

Prêté à la Juventus cette saison, Arkadiusz Milik pensait donner la victoire à la dernière seconde à son équipe. Finalement, l’ex buteur polonais de l’OM prend un deuxième carton jaune pour avoir enlevé son maillot et voit son but annulé après arbitrage vidéo… alors qu’il était bien valable!

L’ancien attaquant polonais de l’OM, prêté à la Juventus, pensait offrir la victoire à son équipe dans les derniers instants de la rencontre (90+5) et ce quelques minutes seulement après l’égalisation de son équipe (Bonucci à la 93ème sur penalty).

Milik offre la victoire à la Juve à la dernière seconde pic.twitter.com/df2aqTm3vu — MaladMentalist (@MaladMentalist) September 11, 2022

Carton rouge et but annulé

Dans l’euphorie, il enlève son maillot pour célébrer. Ce geste lui vaudra un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge et d’exclusion.

Milik got a 2nd yellow card after taking his shirt off to celebrate a 95th min winner, only for the goal to be ruled off for offside. pic.twitter.com/B4PdEzy3ub — Troll Football (@TrollFootball) September 11, 2022

Mais son clavaire n’est pas encore fini! Après plusieurs minutes de flottement et l’utilisation de la VAR, l’arbitre annule finalement le but pour un hors-jeu du défenseur italien Léonardo Bonucci car ce dernier aurait gêné le gardien adverse… alors qu’il était couvert par un défenseur adverse que les arbitres n’on pas vu lors de l’arbitrage vidéo car il était loin de l’action de but !

Tonight in Turin, Serie A officials took “Instagram v reality” to an incredible level. Disallowing this Milik goal AFTER USING VAR TECHNOLOGY is an absolute scandal! pic.twitter.com/AR7aNAn7Kz — Adam Digby (@Adz77) September 11, 2022

Une situation folle qui a fait scandale en Italie comme nous le montre la couverture du plus grand quotidien sportif du pays, La Gazzeta Dello Sport.

La prima pagina della Gazzetta di oggi: 📣RISSA DA VAR Le notizie 👉 https://t.co/1BDXAqKwJ5 pic.twitter.com/Gef6jBD4kU — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) September 12, 2022

