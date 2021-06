Ex OM: L’ambition élevée de Cuisance…

Prêté par le Bayern à l’Olympique de Marseille la saison passée, Michaël Cuisance a été un vrai flop de la saison olympienne. De retour en Allemagne, il a un objectif plutôt élevé au vu de ses récentes performances.

Le milieu de terrain est arrivé pleins de promesses lors de sa signature à l’OM. Malheureusement, ses performances ont déçu sous les ordres d’André Villas-Boas. Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, ce fut légèrement mieux au moment des premiers matchs, mais par la suite il est retombé dans ses travers, enchainant les imprécisions techniques avec une condition physique inquiétante. De retour au Bayern Munich, Michaël Cuisance espère faire la pré-saison avec l’écurie allemande selon Sport1. Du côté des dirigeants bavarois, le son de cloche n’est pas le même. En effet, il a été placé sur la liste des transferts.

Update @MichaelCUISANCE: He wants to start the pre-season preparation with #FCBayern. Nagelsmann will meet his players for the first time on July 5. Cuisance is currently planning a new start. Nevertheless, he remains a candidate for sale. @SPORT1 🔴

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 17, 2021