Ex OM: le bel hommage de Cantona à Roustan !

Didier Roustan est décédé hier matin. Son ami, Éric Cantona, a publié une photo sur Instagram pour honorer sa mémoire. La légende de Manchester United le considérait comme « le plus grand journaliste sportif ».

Le journalisme et le football français sont en deuil après la mort de Didier Roustan, qui, grâce à son expertise, a su partager sa passion avec le plus grand nombre. Il restera pour toujours dans le cœur de tous les fans du ballon rond. L’Équipe lui a d’ailleurs consacré son édition du jour en titrant : « Notre président éternel. »

L’hommage d’Éric Cantona

Didier Roustan, grand journaliste sportif passé par TF1 à ses débuts, s’est éteint hier matin à 66 ans, alors qu’il se battait contre un cancer du foie depuis des semaines. Il animait les avants et après matchs de l’Olympique de Marseille sur OMTV durant les années 2009 à 2010. Les plus jeunes l’ont connu en tant que chroniqueur sur le canal 21 de la TNT, dans L’Équipe du soir. Après l’hommage rendu par Arsène Wenger, qui avait fondé avec Roustan l’association Foot Citoyen (visant à lutter contre les discriminations dans le sport), c’est Éric Cantona a exprimé son affliction sur les réseaux sociaux.

« Repose en paix mon ami »

Éric Cantona a partagé sur Instagram, une photo de Dider Roustan en noir et blanc, pour rendre hommage au journaliste, présentateur et chroniqueur sportif. On peut lire en légende de la publication : « Grande tristesse d’apprendre la mort de Didier Roustan. C’était pour moi le plus grand journaliste sportif. Intelligent, vif avec un grand sens de l’image. Nous avons fait tant de choses ensemble dont la création du premier syndicat de joueurs avec Maradona. Il va me manquer. Repose en paix mon ami. »

