Ex OM : Le but de dingue de Balotelli enflamme les réseaux sociaux !

L’ancien olympien, Mario Balotelli a littéralement enflammé les réseaux sociaux avec un but de dingue ce week end. L’international italien a inscrit un quintuplé lors de cette rencontre face à Götzepe

L’ancien buteur de l’Olympique de Marseille Mario Balotelli poursuit sa carrière en Turquie à l’Adana Demirspor. Hier soir (dimanche), l’international italien s’est offert un quintuplé, le premier de sa carrière avec en prime, un but en coup du foulard après une série de passements de jambes. la video de ce but magnifique à immédiatement enflammé les réseaux sociaux. La video de cette réalisation (voir ci-dessous) a ainsi déjà atteint les 15 M€ de vues sur Twitter.

Son équipe s’est finalement imposé face à Götzepe (7-0) lors de la dernière journée de championnat.

5 – Mario Balotelli is the first player since Alex de Souza (2011) to score five goals in a single Süper Lig game, becoming the first @AdsKulubu player to reach this mark in the top-flight history. Rabona. pic.twitter.com/jkIWCFJMLT

— OptaCan (@OptaCan) May 22, 2022