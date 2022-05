Kamara à Aston Villa, l’OM de retour et Zidane heureux pour l’OM… Les 3 infos OM du jour !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois informations OM les plus importantes du jour !

Mercato OM: La destination de Kamara connue !

Alors qu’il a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille plus tôt dans la matinée au micro de Téléfoot, la prochaine destination de Boubacar Kamara est désormais connue. En effet, le minot devrait signer un contrat de 5 ans en faveur d’Aston Villa.

Boubacar Kamara ne sera plus olympien la saison prochaine. Le joueur formé à l’Olympique de Marseille a annoncé ce matin dans Téléfoot qu’il ne souhaitait pas prolonger son aventure dans son club formateur pour acquérir de l’expérience dans un autre championnat. Nouvel international français, Kamara a tout fait pour qualifier l’OM en Ligue des Champions.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, de nombreux clubs se sont intéressés au profil de Bouba Kamara et notamment l’Atlético de Madrid. Un accord était même stipulé dans les différents médias français ou espagnol. Un départ vers le club de Diego Simeone serait une belle avancée dans la carrière du jeune marseillais. Cependant, Kamara ne rejoindra finalement pas l’Espagne, selon les dernières informations de Fabrizio Romano.

Kamara finalement vers Aston Villa ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, Boubacar Kamara devrait finalement rallier l’Angleterre et plus précisément Aston Villa. Lors de la rencontre face au FC Nantes, Steven Gerrard s’était rendu au Stade Vélodrome pour analyser le jeu du désormais ancien milieu de terrain marseillais. Kamara devrait donc parapher un contrat de 5 ans d’ici peu, juste après avoir passé sa visite médicale. Ce choix peut être décevant pour certains supporters au vu des capacités que Kamara a pu démontrer durant ces quatre dernières années sous le maillot olympien.

Le départ de Bouba Kamara ne faisait plus de doute et le Marseillais a confirmé son départ à demi-mots hier soir sur les réseaux sociaux. En effet, sur son compte Instagram, le minot a posté une photo avec sa femme et son enfant avec « Merci pour tout » en légende de sa publication. Le milieu de terrain français va donc rejoindre Aston Villa pour les 5 prochaines saisons.

Kamara à Aston Villa c’est fait. Contrat de 5 ans, signature et visite médicale prochainement. (@FabrizioRomano) #TeamOM pic.twitter.com/Ke9Yw3E6dC — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 22, 2022

McCourt l’affirme: « l’OM est de retour! »

L’Olympique de Marseille est de retour en Ligue des Champions ! Les Marseillais sont donc de retour sur le devant de la scène européenne, pour le plus grand plaisir de Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM a affiché toute sa joie hier soir après la rencontre au micro de Laurent Paganelli, sur Canal+.

Hier soir, Marseille était en feu. Le stade était en ébullition, supporters et joueurs criaient et pleuraient de joie au coup de sifflet final, après cette très belle victoire marseillaise face à Strasbourg sur le score de 4 à 0. Après le match, nous avons pu voir un Pablo Longoria en pleurs sur la pelouse, signe de l’immense fierté que les Marseillais ont connu hier soir.

C’est incroyable ! — Frank McCourt

Malgré les différentes rumeurs sur la vente du club, Frank McCourt était présent au stade Vélodrome hier soir avec sa famille. Très rare dans les médias, Frank McCourt a réagi à la qualification en Ligue des Champions juste après le match, sur la pelouse au micro de Canal+.

« C’est incroyable ! Jorge et Pablo ont travaillé ensemble toute la saison… Et voilà où on en est ! Je suis tellement content pour les supporters, ce sont les meilleurs, ils le méritent ! C’est une fin de saison magique ! OM IS BACK ! » Frank McCourt (21/05/2022)Le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille s’est également exprimé dans les colonnes de La Provence.

« Je n’ai pas de mots pour décrire un moment aussi magique que ça. Je ressens beaucoup d’émotions. Ça a été un long chemin. Les garçons ont bossé si dur. Pablo Longoria est parti d’une nouvelle page cette saison et ce qu’il a fait mérite le respect. Je suis heureux et fier. On est aussi très heureux pour nos supporters parce que Marseille le mérite et c’est très important. Maintenant, nous allons continuer de bâtir une équipe pour la Ligue des champions. » Frank McCourt (21/05/2022)

OM: Zidane heureux de la qualification directe en Ligue des Champions !

Comme tous les supporters marseillais, Zinédine Zidane a annoncé être ravi de la qualification directe de l’OM en Ligue des Champions. Dans un entretien accordé à La Provence, l’ancien numéro 10 des Bleus est revenu sur la soirée folle qu’ont vécu les olympiens hier soir.

Présent à Marseille ces derniers temps, Zinédine Zidane a été interrogé sur la qualification en Ligue des Champions de l’OM. Dans un scénario complètement fou, l’Olympique de Marseille a retrouvé sa deuxième place perdue lors de la journée précédente après une défaite à Rennes. Zidane, qui a rappelé être supporter de l’OM, à l’heure où ZZ est annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain, s’est dit ravi de la qualification directe en Ligue des Champions. Au micro de La Provence, l’ancien du Réal Madrid s’est dit ravi.

Quand on est supporter de l’OM, on est ravi — Zidane

«Je n’étais pas devant le match, mais je suis ravi. Quand on est supporter de l’OM, on est ravi. Je suis ravi de leur qualification directe. Ça s’est fait dans les dernières minutes et ça aurait pu être Monaco, mais je suis content pour Marseille que ce soit eux» Zinédine Zidane – La Provence (22/05/2022)

Zinedine Zidane s'est réjoui hier de la qualification directe de l'OM en Ligue des champions 🏆 Lors de la dernière journée du championnat de #Ligue1 🔵⚪ pic.twitter.com/NgLY7pOYMz — La Provence (@laprovence) May 22, 2022

L’OM, c’est un club historique, donc oui ça fait rêver – Luca Zidane

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le gardien de but a expliqué qu’il rêvait d’évoluer dans le club de la ville où il est né. Depuis le début de sa carrière, il n’a connu que l’Espagne et aimerait donc évoluer en France et plus particulièrement à Marseille :

« Je suis né à Marseille. L’OM, c’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver. Prolonger au Rayo ou tenter ma chance ailleurs ? Je ne connais pas encore la position du club. De mon côté, l’avenir sera décidé entre juin et juillet. Je ne ferme aucune porte. Ma priorité, c’est d’enchainer les matchs. Il me faut une année complète pour monter la meilleure version de moi-même. Je sais que je suis sur la bonne voie. J’ai envie de découvrir la France, ce serait spécial car j’y suis né. Dans la famille, on se sent français. Il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison. Peut-être que le monde du foot espagnol me connaît mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinédine Zidane. On ne m’a vu jouer qu’en sélections de jeunes. » Luca Zidane – Source : Journal du Dimanche