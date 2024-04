Ex OM : Le duel haut niveau entre Mandanda et Mbappé

Ce mercredi soir se jouait la demi-finale de Coupe de France entre le Stade Rennais et le PSG… Un match dans le match a eu lieu entre Mbappé et Mandanda.

Le PSG s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France face au Stade Rennais. Les Parisiens affronteront Lyon en finale de la compétition. C’est grâce à un but de Mbappé que les joueurs de Luis Enrique ont réussi à se qualifier. L’attaquant a marqué un but à la 40e minute et a vu son penalty arrêté par Steve Mandanda, l’ancien gardien de l’OM.

Le portier français a sorti une énorme prestation face au buteur du PSG. En plus de ce penalty, il a sorti de très beaux arrêts face aux frappes parisiennes. Malgré la défaite, il aura au moins permis à ses coéquipiers de croire à une égalisation jusqu’à la fin de la rencontre.

Il fait encore partie des tops gardiens en Ligue 1 aujourd’hui

Après la rencontre en conférence de presse, Julien Stephan a forcément été questionné sur l’énorme prestation de son gardien. L’entraîneur français lui a rendu un bel hommage.

« Il nous a maintenus dans le match, explique Julien Stephan le coach rennais après la rencontre. Il a fait un grand match, qui me confirme qu’il est dans un temps très fort. Il est très performant, décisif, je considère que, depuis trois mois, il est en grande partie responsable de notre redressement par son attitude, son leadership. Il est encore loin de la fin, il est très performant et fait encore partie des tops gardiens en Ligue 1 aujourd’hui «