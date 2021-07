Ex OM : le gros coup de gueule de Gignac

Éliminée prématurément dès les phases de poule des Jeux Olympiques, l’équipe de France a été en grande difficulté contre l’Afrique du Sud puis humiliée face au Mexique et au Japon. André-Pierre Gignac a poussé un coup de gueule contre les clubs qui n’ont pas souhaité libérer leurs joueurs pour disputer la compétition.

La compétition est déjà terminée pour l’équipe de France. Après avoir terminé à la troisième place du groupe A, l’équipe de France n’est pas parvenue à se hisser au prochain tour des Jeux Olympiques. Malgré une victoire difficile face à l’Afrique du Sud (4-3), les Bleus ont été humiliés par le Mexique (4-1) et par le Japon (4-0). La sélection de Sylvain Ripoll s’est montrée chaotique. Le sélectionneur de l’équipe de France avait déjà connu une élimination prématurée lors de l’Euro Espoirs. Malgré ces échecs, le président de la FFF, Noël Le Graet a maintenu sa confiance à Sylvain Ripoll et s’en est pris aux clubs qui n’ont pas souhaité libérer leurs joueurs pour disputer la compétition.

« Ils ont fait malheureusement avec l’effectif qui était le leur. Je pense que les joueurs et le staff ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans ces conditions. Cette élimination est sévère. Il y a eu deux matchs négatifs face au Mexique (1-4) et au Japon (0-4) et une belle réaction entre les deux face à l’Afrique du Sud (4-3). Mais je pense que cette élimination ne représente pas la valeur de ces joueurs. Rien n’a été facile. L’équipe n’était pas prête. C’est une certitude. Certains joueurs n’ont été prévenus que quelques heures avant qu’ils étaient finalement retenus pour les JO. » Noël Le Graet – Source : L’Équipe (28/07/2021)

pas de merci À CERTAINS CLUBS FRANÇAIS – ANDRÉ-PIERRE GIGNAC

Seul point positif, les performances de l’ancien attaquant olympien, André-Pierre Gignac. À 35 ans, il a inscrit 4 buts et a adressé une passe décisive durant ces Jeux Olympiques. À la fin de la compétition, il a tenu à pousser un coup de gueule sur son compte Twitter envers les clubs qui n’ont pas souhaité libérer leurs joueurs cet été.

« La marche était trop haute. On a tout donné mais 2 des 3 équipes du groupe étaient plus fortes que nous ! J’ai été très fier d’être le capitaine de cette équipe. Merci à mes coéquipiers, au sélectionneur, à son staff, au staff médical pour votre adaptation à cette situation inédite ! Les Jeux, c’est une expérience unique à vivre. Pas de MERCI à certains clubs français. J’espère qu’en 2024 la mentalité aura bien changé et qu’on pourra gagner l’or chez nous en France! Cette année nous y sommes allés avec nos ‘cojones’. BRAVO à tous nos jeunes joueurs en devenir. Allez la France ! » André-Pierre Gignac – Source : Twitter @10APG (30/07/2021)