Mercato OM – Di Meco : « Si tu signes Rabiot, tu joues le titre ! »

Vincent Moscato, Éric Di Meco (ex-OM), Pierre Dorian, Adrien Aigoin et Stephen Brun ont discuté de l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM, sur le plateau du Super Moscato Show. Ils ont notamment évoqué la surprise de ce transfert et la fin de saison du milieu de terrain au Paris Saint-Germain.

C’est l’événement de cette semaine : Adrien Rabiot a dit « oui » à l’Olympique de Marseille ! Le joueur international français passe sa visite médicale ce matin. En cas de résultats positifs, il devrait signer dans la foulée un contrat de deux ans avec le club des Bouches-du-Rhône.

C’est un coup énorme et inattendu — Di Meco

🎙️ Eric Di Meco : « Tu signes Rabiot, tu joues le titre. On ne va pas renier un joueur que le PSG a renié. » (@Moscato_Show)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Ql1GFL1rL6 — MercatOM (@Mercat_OM) September 16, 2024

Éric Di Meco s’est exprimé sur l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille. « C’est un coup énorme et inattendu ! », affirme l’ancien footballeur reconverti en consultant sportif. « On avait l’impression que le mercato était bouclé pour l’OM. […] Le secteur un peu faible c’est derrière et plutôt côté droit. Je ne pensais pas qu’ils allaient recruter de nouveau, surtout à ce poste-là, et encore un moins un joueur comme Adrien Rabiot ! Je veux bien que certains le dénigrent, mais le mec est international depuis des années en équipe de France. Quand tu fais ce genre de coup après le recrutement qui a déjà été fait, ça veut dire que tu as de grandes ambitions dans le championnat. Ça veut dire que tu as de l’oseille et que tu l’utilises pour titiller le Paris Saint-Germain […] Si tu signes Rabiot, tu joues le titre ! »

« On ne va pas refuser un joueur que le PSG a renié »

L’ancien arrière gauche de l’Olympique de Marseille poursuit en parlant de la réaction des fans du club phocéen et de la fin de saison du natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) au PSG. « Sur le principe, nous, ça ne nous dérange pas. », confie Éric Di Meco. « J’espère quand même que les supporters marseillais ne vont pas être bas du plafond. Souvenez-vous comment Rabiot a été traité par le PSG au cours des six derniers mois […] Il a été formé au club et une fois arrivé en fin de contrat, il a été renié. On ne va pas refuser un joueur que le PSG a renié », conclut-il.

À lire aussi : Mercato : Rothen s’enflamme pour Rabiot à l’OM !

À lire aussi : Mercato OM – Rabiot lâche déjà: « c’est incroyable, je ne m’attendais pas à ça! »